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Super League: “Κλείδωσε” η σύσκεψη ιδιοκτητών για τα τηλεοπτικά δικαιώματα

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THESTIVAL TEAM

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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Ιβάν Σαββίδης αναμένεται να επικοινωνήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης στη Super League, για να συζητήσουν την υπόθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, την ερχόμενη Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, έχει προγραμματιστεί δ.σ. στη Super League και το “παρών” αναμένεται να δώσουν τόσο ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Γιάννη Αλαφούζο, που είναι οι δύο εκλεγμένοι πρόεδροι της λίγκας, όσο και ο Μάριος Ηλιόπουλος με τον Ιβάν Σαββίδη, μέσω διαδικτύου.

Το βασικό ζήτημα της συζήτησης είναι η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ομάδων της λίγκας, με τον ΣΚΑΙ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να έχει κάνει δυναμικό “μπάσιμο” για την αγορά τους.

Super League

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