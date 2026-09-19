Ράγισαν καρδιές στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Η Γκατσανίτσα σκόραρε και αφιέρωσε το γκολ στην 15χρονη Άννα-Μαρία – Δείτε βίντεο

Η ΑΕΚ υποδέχεται αυτή την στιγμή τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών, με τις νταμπλούχες Ελλάδας να προηγούνται με 1-0.

Το γκολ του ΠΑΟΚ ήρθε από την Μινέλα Γκατσανίτσα, η οποία πέτυχε το παρθενικό γκολ της ομάδας της στο φετινό πρωτάθλημα στο 13ο λεπτό του αγώνα, με τα όσα ακολουθούν, ωστόσο, να ραγίζουν καρδιές.

Οι παίκτριες του ΠΑΟΚ πήγαν προς τον πάγκο της ομάδας και η σκόρερ του Δικεφάλου αφιέρωσε το τέρμα στη μνήμη της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη, αθλήτριας του συλλόγου που πριν από λίγο καιρό έχασε τη ζωή της.

Η Γκατσανίτσα φρόντισε να της χαρίσει μια ξεχωριστή αφιέρωση, μετατρέποντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές της αναμέτρησης σε μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση.