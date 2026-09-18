Θεσσαλονίκη: Αποχή μαθητών στο σχολείο στα Λαγκαδίκια μετά το επεισόδιο με 13χρονο που προσπάθησε να μαχαιρώσει 12χρονο

Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν σήμερα οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου στα Λαγκαδίκια, στη Θεσσαλονίκη, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες το πρωί, όταν ένας 13χρονος επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν 12χρονο, στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος.

Η απόπειρα της επίθεσης έγινε χθες το πρωί, όταν ένας 13χρονος απείλησε ότι θα επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν 12χρονο, με τον πρώτο να έχει αφαιρέσει το μαχαίρι από κατάστημα της περιοχής. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός ενώ ο 13χρονος άρπαξε ξανά μαχαίρι από το ίδιο κατάστημα και επιχείρησε εκ νέου να επιτεθεί.

“Βλέπω ένα παιδάκι με άσπρη μπλούζα περνάει νευρικά. Εκεί στη γωνία βγάζει ένα σακουλάκι, είχε μαχαίρι. Βγήκε από ένα μαγαζί. Βλέπω το κρύβει πίσω στη μέση και κατηφορίζει για να πάει προς το σχολείο. Με το που φτάνει στην πόρτα, βγάζει το μαχαίρι και προχωράει. Εκεί στα δέκα μέτρα είναι τρία κοριτσάκι που τραβήχτηκαν μόλις είδαν το μαχαίρι. Με το που μπαίνει στο σχολείο κάνει αριστερά. Εκεί είχε ένα παιδάκι πιο μικρό και με το που το βλέπει φωνάζει έναν άλλο πιτσιρικά και κάνει την κίνηση να τον μαχαιρώσει. Του φώναξα άστον”, περιέγραψε χθες σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο οποίος επιχείρησε να κυνηγήσει τον ανήλικο και ήταν εκείνος που φέρεται να κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία.

“Τον πέρασε ξυστά από την κοιλιά του”, είπε ακόμα ο αυτόπτης μάρτυρας σχετικά με τη σημερινή επίθεση του 13χρονου στον 12χρονο.

Όπως είπε, αν και οι καθηγητές κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν ο 13χρονος κατάφερε να ξεφύγει, μπούκαρε ξανά σε κατάστημα και άρπαξε για δεύτερη φορά μαχαίρι. Τελικά με την παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας ο 13χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Την ίδια ώρα, μαθητής ανέφερε πως κι εκείνος δέχθηκε απειλές από τον 13χρονο χαρακτηρίζοντας απαράδεκτα τα όσα συνέβησαν σήμερα το πρωί στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος στα Λαγκαδίκια.

Σήμερα οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου προχωρούν σε αποχή από τα μαθήματά τους ενώ στο σημείο έχει σπεύσει και η Ελληνική Αστυνομία.