Βουλή: Να μην αρθούν οι ασυλίες Αυγενάκη και Λαζαρίδη εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας στην Ολομέλεια

Να μην αρθεί η ασυλία των βουλευτών της ΝΔ, Ελευθέριου Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής η κοινοβουλευτική επιτροπή Δεοντολογίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενάντια στην άρση ασυλίας των δύο βουλευτών τάχθηκαν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ενώ οι βουλευτές της αντιπολίτευσης τάχθηκαν «υπέρ».

Το αίτημα άρσης ασυλίας, που αφορά στον κ. Αυγενάκη, υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 30-9-2025 αναφοράς και της από 9-10-2025 συμπληρωματικής αναφοράς του Στέφανου Κασσελάκη, προέδρου των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ-Προοδευτικού Κέντρου. Συγκεκριμένα αφορά τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της υποβολής ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (άρθρα 4α, 39, 41 παρ.1 του ν.5026/2023). Σε σχετικό γραπτό υπόμνημά του, με το οποίο ζητά να μην αρθεί η ασυλία του, ο κ. Αυγενάκης αναφέρει ότι πρόκειται για «αναφορά προς το Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΡΡΟ), με την οποία διατυπώνονται αιτιάσεις σχετικά με τη Δήλωση Περιουσιακής μου Κατάστασης και επιχειρείται η σύνδεσή τους με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρώ τις σε βάρος μου κατηγορίες εντελώς αβάσιμες και τις αρνούμαι κατηγορηματικά, καθώς δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα και έχουν υπαγορευθεί από πολιτική σκοπιμότητα. Στηρίζονται σε εσφαλμένη και αποσπασματική αξιολόγηση των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών μου. Από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε αδικαιολόγητη περιουσιακή μεταβολή ή απόκρυψη, ενώ η επιχειρούμενη σύνδεση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στερείται πραγματικού ερείσματος. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαδρομής μου εκπληρώνω τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη νομοθεσία περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και είμαι στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιουδήποτε συμπληρωματικού στοιχείου ή διευκρίνισης. Σέβομαι απολύτως το έργο και την αποστολή της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η οποία ελέγχει τις δηλώσεις “πόθεν έσχες” όλων των βουλευτών για την επίμαχη περίοδο και στην αρμοδιότητα της οποίας ανάγονται προεχόντως τα ζητήματα αυτά. Σεβόμενος τη λειτουργία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και με βάση τα δεδομένα της συγκεκριμένης υπόθεσης θεωρώ δίκαιη τη μη άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Θα σεβαστώ και θα ακολουθήσω στο ακέραιο την απόφασή σας».

Το αίτημα άρσης ασυλίας που αφορά στον κ. Λαζαρίδη υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 15-05-2026 μηνυτήριας αναφοράς που κατατέθηκε από ένα δικηγόρο. Αφορά τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της απάτης σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου με προκληθείσα ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 120.000 ευρώ (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα). Ο κ. Λαζαρίδης φέρεται να είπε στην Επιτροπή ότι πρόκειται για «καθαρά πολιτική δίωξη», ότι ο μηνυτής υπήρξε πολιτευτής του Αρτέμη Σώρρα, και ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία του.