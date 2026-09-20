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Ημαθία: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας – Βέροιας λόγω εργασιών

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε ισχύ τίθενται από αύριο, Δευτέρα, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας – Βέροιας, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες.

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, καθημερινά από τις 07:30 το πρωί έως τη δύση του ηλίου (εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες).

Ειδικότερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά περίπτωση στο αριστερό ή στο δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας, στο τμήμα:

  • Από το 62,3o χιλιόμετρο (Δημοτικό Διαμέρισμα Σταυρού)
  • Έως το 66,2o χιλιόμετρο (Διασταύρωση προς Δημοτικό Διαμέρισμα Νικομήδειας – Τ66)

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείναν κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει στους οδηγούς ότι η σωστή οδική συμπεριφορά, η προσοχή και η αυστηρή τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και της σχετικής σήμανσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση όλων και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτω

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