Ημαθία: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας – Βέροιας λόγω εργασιών

Σε ισχύ τίθενται από αύριο, Δευτέρα, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας – Βέροιας, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες.

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, καθημερινά από τις 07:30 το πρωί έως τη δύση του ηλίου (εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες).

Ειδικότερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά περίπτωση στο αριστερό ή στο δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας, στο τμήμα:

Από το 62,3o χιλιόμετρο (Δημοτικό Διαμέρισμα Σταυρού)

(Δημοτικό Διαμέρισμα Σταυρού) Έως το 66,2o χιλιόμετρο (Διασταύρωση προς Δημοτικό Διαμέρισμα Νικομήδειας – Τ66)

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείναν κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει στους οδηγούς ότι η σωστή οδική συμπεριφορά, η προσοχή και η αυστηρή τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και της σχετικής σήμανσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση όλων και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτω