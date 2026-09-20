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Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση στη Σητεία – Η επιμνημόσυνη δέηση στο χωριό που αγάπησε

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη στη Σητεία, έναν τόπο με τον οποίο ο τραγουδιστής είχε αναπτύξει ιδιαίτερο δεσμό και είχε επιλέξει για να δημιουργήσει το προσωπικό του καταφύγιο.

Όπως μετέδωσε η Ευαγγελία Μαρινάκη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του MEGA την Κυριακή (20/09/26), νωρίς το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο εκκλησάκι στους Πεύκους Σητείας. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή καλλιτέχνη, μοιράζοντας αναμνήσεις και προσωπικές ιστορίες από τις συναντήσεις τους μαζί του.

Οι κάτοικοι μίλησαν για την απλότητα και τη δοτικότητά του, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο σπίτι που είχε δημιουργήσει στην περιοχή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αγοράσει ένα παλιό ελαιοτριβείο στους Πεύκους, το οποίο είχε μετατρέψει με ιδιαίτερη φροντίδα σε προσωπικό του καταφύγιο και όπου περνούσε πολλά από τα καλοκαίρια του.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν άνθρωποι του χωριού, το σπίτι του ήταν πάντα ανοιχτό, ενώ ο ίδιος φέρεται να τους έλεγε πως εκεί σκόπευε να μείνει μέχρι το τέλος της ζωής του. Έξω από το σπίτι του είχε τοποθετηθεί μία καρέκλα με τη φωτογραφία του, σε μια συμβολική εικόνα αποχαιρετισμού.

Ο τραγουδιστής συνήθιζε, μάλιστα, να αποκαλεί την περιοχή «θεραπότοπο», εκφράζοντας συχνά την αγάπη του για την Κρήτη και τους ανθρώπους της.

Η συγκίνηση είχε ξεκινήσει από το προηγούμενο βράδυ στη Σητεία, όπου άνθρωποι όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του. Στο λιμάνι της πόλης ακούστηκαν τραγούδια και η φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη, σε έναν ιδιαίτερο αποχαιρετισμό στον καλλιτέχνη που είχε συνδέσει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του με τον τόπο.

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