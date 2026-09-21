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Τουλάχιστον 3 νεκροί σε βομβαρδισμό του Πακιστάν στο Αφγανιστάν

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Επιδρομή της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τέσσερις στην επαρχία Κουνάρ του Αφγανιστάν (βορειοανατολικά), μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Tolo News, επικαλούμενο αξιωματούχο στην περιοχή αυτή.

Ο αεροπορικός βομβαρδισμός, δυο ημέρες αφού εγκατάσταση της αστυνομίας στο βορειοδυτικό Πακιστάν υπέστη επίθεση, απειλεί να αναζωπυρώσει τον πόλεμο ανάμεσα στα δυο γειτονικά κράτη που ενεπλάκησαν στη χειρότερη σύγκρουση ανάμεσά τους τα τελευταία χρόνια τον Φεβρουάριο.

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