Ζαχαροπλαστεία Μίλτος: 50 χρόνια στη Θεσσαλονίκη με 6 επετειακά ραντεβού και ένα μεγάλο giveaway

Τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος συμπληρώνουν 50 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και γιορτάζουν με έξι διαφορετικές δράσεις μέσα στον Οκτώβριο.

1 Οκτωβρίου – Δωρεάν καφές Dicristo

Με κάθε αγορά, ένας δωρεάν καφές Dicristo σε όλα τα φυσικά καταστήματα Μίλτος.

9 Οκτωβρίου – Δωρεάν ατομικό προφιτερόλ

Στο κατάστημα της Εθνικής Αντιστάσεως 10Α, από τις 18:00 και μέχρι εξαντλήσεως.

13 Οκτωβρίου – 15% έκπτωση στο e-shop

Για παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν στις 13/10, ανεξαρτήτως ημέρας παράδοσης.

16 Οκτωβρίου – 50% έκπτωση σε ψωμί, brioche και κριτσίνια

Για μία ημέρα στα φυσικά καταστήματα Μίλτος.

22 Οκτωβρίου – Κλασικό τσουρέκι Μίλτος 1+1

Με την αγορά ενός κλασικού τσουρεκιού, ένα ακόμη δώρο, έως 3 τεμάχια και μέχρι εξαντλήσεως.

30 Οκτωβρίου – Δωρεάν σοκολατίνα

Στο κατάστημα Τσιμισκή 82, από τις 18:00 και μέχρι εξαντλήσεως.

Όποιος θέλει να οργανώσει από τώρα το επόμενο του ραντεβού μπορεί να δει όλο το πρόγραμμα των επετειακών δράσεων.

Γεύσεις που έχουν το δικό τους ραντεβού με τη Θεσσαλονίκη

Μισός αιώνας Μίλτος σημαίνει και γεύσεις που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά και παραμένουν σταθερά συνδεδεμένες με τη Θεσσαλονίκη. Το αρμενοβίλ και το ροξ, οι χωριάτικες πίτες και τα μπατόν σαλέ, το προφιτερόλ και η σοκολατίνα Μίλτος, το κλασικό τσουρέκι, τα μπαμπαδάκια και τα κεράσματα είναι μερικές από τις γεύσεις που έχουν συνοδεύσει αμέτρητες μικρές και μεγάλες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια.

Στα ραντεβού που συνοδεύουν τις πιο ξεχωριστές περιστάσεις έχουν τη δική τους θέση και οι τούρτες, καθώς και το catering Μίλτος στη Θεσσαλονίκη.

Το μεγάλο giveaway

Τα 50 χρόνια φέρνουν ακόμη ένα μεγάλο επετειακό ραντεβού, αυτή τη φορά online. Ένας μεγάλος νικητής 1.200€ σε δωροεπιταγές Μίλτος, 10 νικητές από μία δωροεπιταγή Μίλτος αξίας 50€ και 50 ακόμη νικητές από ένα οικογενειακό προφιτερόλ.

Μπες στο giveaway των 50 χρόνων και δες όλες τις δράσεις του επετειακού Οκτωβρίου. Ραντεβού στον Μίλτο.