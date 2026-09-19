Γρηγορίου: Δεν μας αντιπροσωπεύει η ισοπαλία – Θέλουμε τη διακοπή για να… δεθούμε

Απογοητευμένος με το αποτέλεσμα (0-0) ήταν ο τεχνικός του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος τόνισε πως η διακοπή θα βοηθήσει την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη NOVA:

Για την αναποτελεσματικότητα του Άρη: «Αν έλειψε από την ομάδα μας κάτι σήμερα ήταν το γκολ. Μοιραία όταν δεν πετυχαίνεις γκολ, πιέζοντας στο μεγαλύτερο κομμάτι του ματς είναι λογικό να μην παίρνεις τους τρεις βαθμούς. Δεν ξέρω τι άλλο έπρεπε να κάνουμε σήμερα. Μπήκαμε και πιέσαμε. Τα παιδιά έκαναν πολλά στο ματς, όχι σε όλο το 90λεπτο αλλά δεν είναι λογικό να είσαι σε όλο το ματς έτσι. Είχαμε αρκετές προϋποθέσεις και ευκαιρίες, αλλά όταν η μπάλα δεν μπαίνει στα δίχτυα να ανοίξεις το σκορ και να απελευθερωθούν τα παιδιά, είναι φυσιολογικό μετά από ένα χρονικό σημείο να έρχεται το άγχος και να μένει το 0-0. Δυστυχώς μείναμε στον πόντο ενώ θέλαμε τρεις».

Για το τι σημαίνει τώρα η ισοπαλία: «Έχει ολόκληρο πρωτάθλημα μπροστά μας. Θέλαμε βαθμολογικά να είμαστε αρκετά καλά με τη σημερινή νίκη, η οποία δεν ήρθε. Δεν παραγνωρίζω ότι τα παιδιά προσπάθησαν. Το έχουμε ξαναπεί. Θέλουμε και χρειαζόμαστε τη διακοπή για την ομοιογένεια και να γίνουμε η ομάδα που ήμασταν. Η ισοπαλία δεν μας άρεσε και δεν μας αντιπροσωπεύει, αλλά πορευόμαστε με αυτό».