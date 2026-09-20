Μητσοτάκης: Οριζόντια αύξηση για όλες τις μορφές ενέργειας στο επίδομα θέρμανσης, επιδότηση diesel όλο τον Οκτώβριο

Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του.

Όπως αναφέρει «τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Η μεγαλύτερη ενίσχυση κατευθύνεται παγίως στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθηκών. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο diesel για όλον τον Οκτώβριο».

Ειδικά, δε, για το ενδεχόμενο μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τα καύσιμα γράφει «σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα».

Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει, ακόμα, τη διπλή αναβάθμιση της χώρας από Moody’s και Scope τονίζοντας ότι έχει σημασία «γιατί όσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η χώρα, τόσο φθηνότερα μπορεί να δανείζεται, τόσο πιο εύκολα προσελκύει επενδύσεις και τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες της οικονομίας να αναπτύσσεται. Και αυτό, στο τέλος της διαδρομής, σημαίνει περισσότερες δουλειές, καλύτερους μισθούς και περισσότερους πόρους για την Υγεία, την Παιδεία και το κοινωνικό κράτος».

Όσον αφορά τη Συνταγματική Αναθεώρηση επισημαίνει ότι «είδαμε δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως σοβαρές και υπεύθυνες να μην στηρίζουν ακόμη και αλλαγές με τις οποίες, επί της ουσίας, συμφωνούν ή τις οποίες έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμά τους» κάνοντας λόγο για «μια λογική κατώτερη των περιστάσεων».