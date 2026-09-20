Ο επικήδειος του Γιώργου Παπανδρέου για τη μητέρα του Μαργαρίτα: “Αν μας παρακολουθεί θα το κάνει με χαμόγελο” – Πλήθος κόσμου στην πολιτική της κηδεία – Εικόνες

Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης η οικογένεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου την αποχαιρετά σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η πολιτική κηδεία της γίνεται παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον πολιτικό και δημόσιο χώρο.

Με λόγια καρδιάς και αναφορές στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και την ειρήνη, μίλησε για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου ο γιος της, Γιώργος Παπανδρέου στον επικήδειο που εκφώνησε.

«Εκ μέρους της οικογένειας μας σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας η μάνα μας η Μαργαρίτα δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα πάλεψε, υπηρέτησε, αγωνίστηκε γι αυτήν» είπε αρχικά ο πρώην πρωθυπουργός.

«Πάνω από όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες που και αυτές από τη μεριά τους την υιοθέτησαν την αγκάλιασαν, στάθηκαν δίπλα της σε κοινούς αγώνες για την αξιοπρέπεια την ισότητα και την ειρήνη» συνέχισε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Καταλήγοντας ο Γιώργος Παπανδρέου είπε: «αν μας παρακολουθεί σήμερα είμαι σίγουρος ότι το κάνει με ένα χαμόγελο για τη συγκινητική συμπαράστασή σας αλλά ιδιαίτερα για τα πολύ θερμά λόγια σεβασμού και εκτίμησης που έχει κάνει και τον σεβασμό που έχετε για εκείνη. Μηνύματα από συμπατριώτες αλλά και από όλη τη Γη, από γυναίκες της Κύπρου, της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής που έδωσαν αγώνα για την ειρήνη».

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών, υπήρξε συγγραφέας και ακτιβίστρια και συνδέθηκε με το ελληνικό γυναικείο κίνημα, ιδρύοντας μεταξύ άλλων την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και αναλαμβάνοντας δράση για την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου και έζησε στον πλάι του μια πολυτάραχη και συναρπαστική ζωή. Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο και χώρισαν έπειτα από 38 χρόνια γάμου.