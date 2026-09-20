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Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Διονύσου, νεκρός οδηγός μετά από εκτροπή ΙΧ

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Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη λεωφόρο Διονύσου, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 06:00, λίγο μετά το γήπεδο του Διονύσου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα πλαϊνά του δρόμου.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, με τις αρμόδιες αρχές να σπεύδουν στο σημείο για την καταγραφή του περιστατικού και τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών του τροχαίου.

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