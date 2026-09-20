Το κοριτσάκι που θα βάφτιζε ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε λουλούδι στον τάφο του – Δείτε βίντεο

Ένα λουλούδι στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη άφησε το κοριτσάκι που θα βάφτιζε ο τραγουδιστής, όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβασε στα social media η μητέρα του.

Πρόκειται για την κόρη της παίκτριας του «The Voice» Μαρίνα Μαμουσάι, την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ζητήσει να βαφτίσει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά δεν πρόλαβε, καθώς έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, σε ηλικία 54 ετών, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Η Μαρίνα Μαμουσάι στη λεζάντα της ανάρτησής της δήλωσε πως θα φροντίσει η κόρη της να μάθει πόσο πολύ την αγάπησε ο τραγουδιστής: «Σήμερα ήρθαμε να σου πούμε αντίο… μαζί. Η μικρή σου σου έφερε ένα λουλούδι και σου χάρισε κι ένα φιλί… ένα τελευταίο φιλί από εκείνη που αγάπησες τόσο πολύ. Μπορεί να είναι μικρή για να θυμάται όλα όσα έζησε μαζί σου, αλλά θα φροντίσω εγώ να μάθει πόσο την αγάπησες. Καλό ταξίδι, Γιώργο μας… Ένα φιλί από τη Λεάνδρα κι ένα “θα μας λείψεις” από εμάς», έγραψε.

Η πρώην διαγωνιζόμενη του μουσικού διαγωνισμού, είχε αποχαιρετήσει δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, δημοσιεύοντας στο TikTok βίντεο με στιγμές τους από το σόου.

Μιλώντας για τη σχέση που ανέπτυξαν από τον περασμένο Δεκέμβριο που βρέθηκε στα γυρίσματα του «The Voice», σημείωσε: «Μεγάλε μου άνθρωπε. Νονέ μας, φίλε μας και μέντορα μας. Τι να πω; Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψω την στενοχώρια μας και το πόσο πολύ θα μας λείψεις. Πριν 2 μέρες μιλούσαμε και γελούσαμε και σήμερα δεν είσαι πια εδώ. Πόσο άδικο, πόσο τραγικό. Δεν σου άξιζε. Πόσο πόνο και πόση στενοχώρια έχουμε μοιραστεί; Πόσα πράγματα μου έχεις πει και πόσα σου έχω πει; Θα είμαστε για πάντα μια οικογένεια, εμείς ξεκινήσαμε από δύο ξένοι και γίναμε ένα. Η Λεάνδρα μας θα μεγαλώσει με όλες τις φωτογραφίες μας και τις στιγμές μας και θα της μιλάμε για εσένα, για τα κατορθώματά σου και για το τι άνθρωπος ήσουν. Αναπαύσου εν ειρήνη. Θα μας λείψεις πολύ, με αγάπη το Λεανδράκι σου, Μαρίνα και Στέφανος. Κάποια στιγμή θα ξανά βρεθούμε».