Συνελήφθη 21χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης στον ΗΣΑΠ

Στη σύλληψη ενός 21χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου (19/9) στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός συνελήφθη έπειτα από μήνυση μίας 22χρονης κοπέλας η οποία κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 21χρονος εκσπερμάτωσε πάνω της στον σταθμό ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου.

Ο δράστης εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα λίγο μετά τις 18.30 το απόγευμα και κρατείται.