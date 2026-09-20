Τρίτεκνοι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι: Οι αυξήσεις από το 2027 για 53.000 – Αναλυτικά παραδείγματα

Αυξήσεις μέχρι και 150 ευρώ το μήνα στα καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027.

Από τον Ιανουάριο του νέου έτους ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια, ακόμη πιο ευνοϊκή, φορολογική κλίμακα, που θα περιλαμβάνει ένα νέο, αυξημένο κατά 11.000 ευρώ, ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος.

Η ευνοϊκή αυτή εξέλιξη θα προκύψει, ουσιαστικά, από την εφαρμογή του μέτρου της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων των τριτέκνων το οποίο εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το «βήμα» της 90ης ΔΕΘ.

Το μέτρο αυτό προβλέπει, συγκεκριμένα, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος όλων των τριτέκνων φορολογουμένων. Ο μηδενισμός αυτός του φόρου μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ, σε συνδυασμό με την ετήσια έκπτωση φόρου ύψους μέχρι 1.340 ευρώ, η οποία ισχύει ήδη για τους τρίτεκνους μισθωτούς φορολογούμενους, θα έχει ως συνέπεια το ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος για τους τρίτεκνους μισθωτούς φορολογούμενους να αυξηθεί κατά 11.000 ευρώ, από τα 14.364 στα 25.364 ευρώ.

Σύμφωνα με ακριβείς υπολογισμούς της κυβέρνησης, το μέτρο αυτό θα ευνοήσει 53.033 τριτέκνους μισθωτούς εργαζομένους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι λαμβάνουν κάθε μήνα καθαρά ποσά μισθών μεγαλύτερα των 1.200 ευρώ και των 1.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση αυτή θα έχει ως συνέπεια από την μισθοδοσία του Ιανουαρίου του 2027 οι εν λόγω εργαζόμενοι να δουν αυξήσεις στα ποσά των μισθών που παίρνουν «στο χέρι», μέσω μειωμένης παρακράτησης φόρου. Ειδικότερα:

Στον δημόσιο τομέα (όπου καταβάλλονται 12 μισθοί ετησίως), οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί –δικαστικοί, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, ιατροί του ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί, διπλωμάτες και ερευνητές– οι οποίοι λαμβάνουν πάνω από 1.200 ευρώ το μήνα θα δουν από τον Ιανουάριο του 2027 τις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος να υποχωρούν δραστικά.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, ένας δημόσιος υπάλληλος με μηνιαίο καθαρό μισθό προ φόρου ύψους 1.400 ευρώ (ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 19.600 ευρώ) επιβαρύνεται σήμερα με μηνιαία παρακράτηση φόρου 22,33 ευρώ. Από τον Ιανουάριο του 2027 η παρακράτηση αυτή θα εξαλειφθεί πλήρως.

Ποιοι παίρνουν αύξηση 150 ευρώ το μήνα

Η μείωση των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος θα είναι ακόμη πιο μεγάλη σε ποσό στις επόμενες, υψηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες. Για μηνιαίο μισθό προ φόρου 1.600 ευρώ, η παρακράτηση φόρου θα υποχωρήσει από τα 44,33 ευρώ στο μηδέν, ενώ για προ φόρου αποδοχές 2.000 ευρώ, ο φόρος των 125 ευρώ που παρακρατείται σήμερα κάθε μήνα θα μηδενιστεί ολοσχερώς. Από το επίπεδο του προ φόρου μισθού των 2.200 ευρώ (ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 26.400 ευρώ) και για όλα τα ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια του δημοσίου τομέα, η μείωση της παρακράτησης θα σταθεροποιηθεί στο ανώτατο όριό της, που είναι τα 150 ευρώ μηνιαίως (1.800 ευρώ ετησίως).

Έτσι, ένας δημόσιος υπάλληλος με μηνιαίο μισθό προ φόρου 2.600 ευρώ θα χρεώνεται από τον Ιανουάριο του 2027 με μηναία παρακράτηση φόρου 121 ευρώ αντί για 271 ευρώ, βλέποντας τον καθαρό του μισθό να αυξάνεται κατά 150 ευρώ, από τα 2.329 στα 2.479 ευρώ.

Στον ιδιωτικό τομέα (όπου καταβάλλονται 14 μισθοί τον χρόνο) οι εργαζόμενοι με τρία τέκνα και εισοδήματα από μισθούς μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα δεν θα δουν από τον Ιανουάριο του 2027 καμία μεταβολή, καθώς τα εισοδήματα αυτά είναι ήδη αφορολόγητα.

Ωστόσο, για έναν εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα με μηνιαίο προ φόρου μισθό 1.200 ευρώ (ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 16.800 ευρώ), η μηνιαία παρακράτηση των 19,14 ευρώ θα μηδενιστεί πλήρως. Για τον ιδιωτικό υπάλληλο με προ φόρου αποδοχές 1.400 ευρώ, το κέρδος θα ανέρχεται σε 41,14 ευρώ τον μήνα, καθώς η μηνιαία παρακράτηση πέφτει από τα 41,14 ευρώ στο μηδέν.

Στα 1.600 ευρώ, η ελάφρυνση θα αγγίζει τα 82 ευρώ μηνιαίως, ενώ στα 1.800 ευρώ προ φόρου, ο εργαζόμενος θα κερδίζει 126 ευρώ κάθε μήνα λόγω του πλήρους μηδενισμού του φόρου.

Ποιοι παίρνουν αύξηση 128,57 ευρώ το μήνα

Από το εισοδηματικό επίπεδο των 2.000 ευρώ προ φόρου (ετήσιο εισόδημα 28.000 ευρώ) και πάνω, η αρνητική μεταβολή, δηλαδή η μείωση, της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος «κλειδώνει» σταθερά στα 128,57 ευρώ για όλους. Έτσι, ένας υπάλληλος με προ φόρου μισθό 2.400 ευρώ θα δει την παρακράτησή του να περιορίζεται από τα 294 ευρώ στα 165,43 ευρώ και συνακόλουθα τον καθαρό μηνιαίο μισθό του να αυξάνεται από τα 2.106 στα 2.234,57 ευρώ.

Πίνακες παραδειγμάτων για τρίτεκνους μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα

Πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και δημόσιοι λειτουργοί (δικαστικοί, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, ιατροί ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί, διπλωμάτες, ερευνητές κ.λπ.) με 3 τέκνα (12 μισθοί το χρόνο, τα ποσά σε ευρώ) Ετήσιος φορολογητέος μισθός (ετήσιο εισόδημα προ φόρου) Μηνιαίος φορολογητέος μισθός (μηνιαίο εισόδημα προ φόρου) Καθαρός μηνιαίος μισθός σήμερα Καθαρός μηνιαίος μισθός από 1/1/2027 Μεταβολή καθαρού μηνιαίου μισθού 9.600 800 800,00 800,00 0 12.000 1.000 1.000,00 1.000,00 0 14.400 1.200 1.199,67 1.200,00 +0,33 16.800 1.400 1.377,67 1.400,00 +22,33 19.200 1.600 1.555,67 1.600,00 +44,33 21.600 1.800 1.719,00 1.800,00 +81,00 24.000 2.000 1.875,00 2.000,00 +125,00 26.400 2.200 2.031,00 2.181,00 +150,00 28.800 2.400 2.187,00 2.337,00 +150,00 31.200 2.600 2.329,00 2.479,00 +150,00 33.600 2.800 2.457,00 2.607,00 +150,00 36.000 3.000 2.585,00 2.735,00 +150,00 38.400 3.200 2.713,00 2.863,00 +150,00 40.800 3.400 2.837,67 2.987,67 +150,00 43.200 3.600 2.955,67 3.105,67 +150,00 45.600 3.800 3.073,67 3.223,67 +150,00 48.000 4.000 3.191,67 3.341,67 +150,00

Ιδιωτικοί υπάλληλοι με 3 τέκνα (14 μισθοί το χρόνο, τα ποσά σε ευρώ) Ετήσιος φορολογητέος μισθός (ετήσιο εισόδημα προ φόρου) Μηνιαίος φορολογητέος μισθός (μηνιαίο εισόδημα προ φόρου) Καθαρός μηνιαίος μισθός σήμερα Καθαρός μηνιαίος μισθός από 1/1/2027 Μεταβολή καθαρού μηνιαίου μισθού 11.200 800 800,00 800,00 0 14.000 1.000 1.000,00 1.000,00 0 16.800 1.200 1.180,86 1.200,00 +19,14 19.600 1.400 1.358,86 1.400,00 +41,14 22.400 1.600 1.518,00 1.600,00 +82,00 25.200 1.800 1.674,00 1.800,00 +126,00 28.000 2.000 1.830,00 1.958,57 +128,57 30.800 2.200 1.978,00 2.106,57 +128,57 33.600 2.400 2.106,00 2.234,57 +128,57 36.400 2.600 2.234,00 2.362,57 +128,57 39.200 2.800 2.362,00 2.490,57 +128,57 42.000 3.000 2.482,86 2.611,43 +128,57 44.800 3.200 2.600,86 2.729,43 +128,57 47.600 3.400 2.718,86 2.847,43 +128,57 50.400 3.600 2.836,86 2.965,43 +128,57 53.200 3.800 2.954,86 3.083,43 +128,57 56.000 4.000 3.072,86 3.201,43 +128,57

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν πόσο θα αυξηθούν τα ποσά των καθαρών μισθών από την 1η Ιανουαρίου 2027 για πάνω από 53.000 τρίτεκνους μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Πηγή: newsit.gr