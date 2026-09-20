MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Η πόλη στο επίκεντρο του μπάσκετ με τα “33α Μαυροσκούφεια”

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026 το 33ο Τουρνουά Μπάσκετ «Συμεών Μαυροσκούφη», μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες διοργανώσεις προετοιμασίας πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Τα φετινά «Μαυροσκούφεια 2026» διοργανώνονται από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και εντάσσονται στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων «Μέγας Αλέξανδρος».

Ο ιστορικός θεσμός, με παρουσία μεγαλύτερη των τριών δεκαετιών, ενισχύει φέτος ακόμη περισσότερο τον διεθνή χαρακτήρα και την εξωστρέφειά του. Η ένταξή του στους Διεθνείς Αγώνες «Μέγας Αλέξανδρος» αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της παρουσίας της πόλης στον διεθνή αθλητικό χάρτη και την προσέλκυση αθλητών, ομάδων και επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιπέδου EuroCup και FIBA Europe Cup, προσφέροντας στο φίλαθλο κοινό της Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα να παρακολουθήσει δυνατές αναμετρήσεις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ιβανώφειο Γυμναστήριο.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 | Άρης – Μύκονος
20:30 | Ηρακλής – Balkan Botevgrad

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026

17:00 | Μαχητές Πειραματικό – TFT Skopje

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 | Άρης – Bahçeşehir
20:00 | Ηρακλής – Μύκονος

Η παρουσία ομάδων από διαφορετικές χώρες, μαζί με ιστορικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης, διαμορφώνει ένα τριήμερο με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον και αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση της πόλης με το μπάσκετ.

Μέσα από τη συνδιοργάνωση των «Μαυροσκούφειων» και την ένταξή τους στους Διεθνείς Αγώνες «Μέγας Αλέξανδρος», ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενισχύει τον στόχο για μια πόλη με ισχυρή παρουσία στον αθλητισμό, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και δυνατότητα φιλοξενίας σημαντικών διεθνών διοργανώσεων.

Εισιτήρια: μέσω της πλατφόρμας more.com στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/festival/33a-mauroskoufeia-2026-diethneis-agones-megas-aleksandros/

Δήμος Θεσσαλονίκης Μπάσκετ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησε 13χρονη και την έστειλε στο Κέντρο Υγείας

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Φάνης Μουρατίδης: Το Maestro είναι το δώρο της ζωής μου, να έχει ο Θεός καλά τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Κωνσταντινούπολη: Άνδρας δραπέτης συνελήφθη 8 χρόνια μετά σαν γυναίκα – Βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Καταδίωξη και σύλληψη 30χρονου, στον Κορυδαλλό, για κλοπές δικύκλων

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Δήμητρα Γαλάνη: Την ελευθερία στον καλλιτέχνη δεν μπορεί να του την απαγορεύσει κανείς – Μόνο ο θάνατος τον σταματάει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η ΕΛΑΣ απέτρεψε συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας με ελεύθερο σκοπευτή