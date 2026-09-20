Δήμος Θεσσαλονίκης: Η πόλη στο επίκεντρο του μπάσκετ με τα “33α Μαυροσκούφεια”

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026 το 33ο Τουρνουά Μπάσκετ «Συμεών Μαυροσκούφη», μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες διοργανώσεις προετοιμασίας πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Τα φετινά «Μαυροσκούφεια 2026» διοργανώνονται από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και εντάσσονται στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων «Μέγας Αλέξανδρος».

Ο ιστορικός θεσμός, με παρουσία μεγαλύτερη των τριών δεκαετιών, ενισχύει φέτος ακόμη περισσότερο τον διεθνή χαρακτήρα και την εξωστρέφειά του. Η ένταξή του στους Διεθνείς Αγώνες «Μέγας Αλέξανδρος» αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της παρουσίας της πόλης στον διεθνή αθλητικό χάρτη και την προσέλκυση αθλητών, ομάδων και επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιπέδου EuroCup και FIBA Europe Cup, προσφέροντας στο φίλαθλο κοινό της Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα να παρακολουθήσει δυνατές αναμετρήσεις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ιβανώφειο Γυμναστήριο.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 | Άρης – Μύκονος

20:30 | Ηρακλής – Balkan Botevgrad

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026

17:00 | Μαχητές Πειραματικό – TFT Skopje

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 | Άρης – Bahçeşehir

20:00 | Ηρακλής – Μύκονος

Η παρουσία ομάδων από διαφορετικές χώρες, μαζί με ιστορικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης, διαμορφώνει ένα τριήμερο με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον και αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση της πόλης με το μπάσκετ.

Μέσα από τη συνδιοργάνωση των «Μαυροσκούφειων» και την ένταξή τους στους Διεθνείς Αγώνες «Μέγας Αλέξανδρος», ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενισχύει τον στόχο για μια πόλη με ισχυρή παρουσία στον αθλητισμό, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και δυνατότητα φιλοξενίας σημαντικών διεθνών διοργανώσεων.

Εισιτήρια: μέσω της πλατφόρμας more.com στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/festival/33a-mauroskoufeia-2026-diethneis-agones-megas-aleksandros/