Ο Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στον Λευκό Οίκο λόγω των Χούθι: Το μέτωπο στη Σαουδική Αραβία που “πιέζει” τις ΗΠΑ

Εσπευσμένη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου είχε προγραμματίσει να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο λόγω των νέων επιθέσεων. Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε πληροφορίες για την εσπευσμένη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ αλλά αναλυτές αναφέρουν πως πρόκειται για τις νέες εχθροπραξίες μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι.

Τον τελευταίο καιρό η Σαουδική Αραβία γίνεται στόχος κλιμακούμενων επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς μαχητές που ελέγχουν μεγάλο τμήμα της γειτονικής Υεμένης και πρόσφατα κατέλαβαν περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας, στην Ερυθρά Θάλασσα, απωθώντας τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης η οποία υποστηρίζεται από έναν συνασπισμό υπό το Ριάντ.

INTERESTING: Trump left Camp David a day early Saturday night with no explanation.



The likeliest reason is the Iran situation.



Tehran sent seven conditions via Qatar and threatened "decisive war" if rejected, while U.S. embassies across the Middle East issued security warnings… — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

Τα πλήγματα των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας είχαν μέχρι στιγμής ως κύριο στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις στον νότο ή κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας -μακριά από το Ριάντ, το οποίο δεν είχε απειληθεί από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε το Σάββατο τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση.

Το Axios είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των Χούθι, αλλά η Ουάσινγκτον απέρριψε το αίτημα του Ριάντ.

Νωρίτερα, σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Ριάντ.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία αλ-Σαρέα, δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκε «μεγάλος αριθμός βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και drones» για την επίθεση εναντίον «ευαίσθητων εγκαταστάσεων» στο Ριάντ και εγκαταστάσεων της κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου Aramco στο Γιανμπού, στα παράλια της χώρας.

Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις αποτελούσαν «απάντηση στις εγκληματικές απόπειρες του Σαουδάραβα εχθρού» να πλήξει την πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σαναά, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο των Χούθι.

Νωρίτερα, ο Σαρέα είχε κατηγορήσει τη Σαουδική Αραβία ότι εξαπέλυσε 300 πλήγματα σε διάφορα σημεία της Υεμένης κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.