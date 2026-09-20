Θάνατος Μαζωνάκη: Ακίνητα και ρολόγια των γιατρών στο “μικροσκόπιο” της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και για τη δράση των δύο γιατρών που ήδη έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, στις φυλακές Κορυδαλλού. Ενώ το ζευγάρι ρίχνει τις ευθύνες στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ για καθυστέρηση στην παραλαβή του τραγουδιστή, την ημέρα που έπαθε την ανακοπή, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κάνει «φύλλο και φτερό» τα οικονομικά του, προσπαθώντας να βρει τυχόν παραβάσεις.

Ο επικεφαλής της Αρχή, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έδωσε εντολή για ενδελεχή έρευνα για τους δύο γιατρούς, κάνοντας βαθιά αξιοποίηση της περιουσιακής τους κατάστασης. Σκοπός του να αποδειχθεί από πού προήλθε η περιουσία τους και αν είχαν κάποια παράνομη δραστηριότητα.

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης φέρεται να έχει κρίσιμα στοιχεία στα χέρια του για την οικονομική κατάσταση του ζευγαριού, τα οποία ακόμα δεν έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότητα δεν σχετίζονται με την ιατρική τους ιδιότητα αλλά με την επιχειρηματική.

Στο κάδρο των ερευνών μπαίνει και το ρολόι 200.000 ευρώ του γιατρού. Οι αρχές καλούνται να απαντήσουν στο αν αποκτήθηκε νόμιμα ή δηλώθηκε ως δώρο.

Ταυτόχρονα, εξετάζονται και τα ακίνητά τους, όπως το ενοικιαζόμενο στο Ψυχικό, αλλά και αυτό στην Αγία Παρασκευή, τα αυτοκίνητα, τα 2 ιατρεία, τσάντες, πίνακες και τα μηχανήματα που είχαν αγοράσει για να πραγματοποιούν «θεραπείες» στους ασθενείς τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα σεμινάρια που πραγματοποιούσε ο γιατρός. Μόλις το Σάββατο είδαμε σε βίντεο ντοκουμέντο πραγματοποιεί σεμινάριο ενδοφλέβιας θεραπείας με βλαστοκύτταρα σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία επίσημη καταγγελία για οικονομική απάτη σε βάρος των γιατρών.

Ωστόσο δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να ανοίξουν στόματα και να προκύψουν νέες εξελίξεις στην υπόθεση καθώς η Αρχή αναμένει στοιχεία και από τον Ιατρικό Σύλλογο αλλά και για τον περιβόητο τιμοκατάλογο του ιατρείου.

Ο άνθρωπος που έκλεισε το ραντεβού στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ακόμη ένα νέο πρόσωπο μπαίνει στο επίκεντρο της υπόθεσης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του τραγουδιστή, η οποία φέρεται να επικοινώνησε με τον υπνοθεραπευτή και έκλεισε το ραντεβού μαζί του.

Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται σημαντικό για τη διερεύνηση της υπόθεσης και δεν αποκλείεται η γυναίκα να κληθεί τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να εξηγήσει πώς και γιατί κανόνισε το συγκεκριμένο ραντεβού.

Σημαντική θεωρείται και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να παρουσιάσει ένα αναλυτικό ημερολόγιο με τη σειρά των γεγονότων, τις τηλεφωνικές κλήσεις που δέχθηκε, τις δύο επικοινωνίες με τη γυναίκα από το περιβάλλον του τραγουδιστή, αλλά και τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να φωτίσουν όχι μόνο όσα συνέβησαν στο ιατρείο, αλλά και τις επαφές και την οικονομική δραστηριότητα των προσώπων που έχουν μπει στο κάδρο της υπόθεσης.