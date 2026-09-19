Κωνσταντινούπολη: Άνδρας δραπέτης συνελήφθη 8 χρόνια μετά σαν γυναίκα – Βίντεο

Περιστατικό σαν από ταινία αποκαλύφθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ένας Τούρκος κρατούμενος που απέδρασε το 2018 από τη φυλακή ως άνδρας, συνελήφθη 8 χρόνια μετά ως γυναίκα…

Ο λόγος για τον Τούρκο δραπέτη Τουγκρούλ Μπασάρ, εναντίον του οποίου υπήρχε οριστική ποινή φυλάκισης, και τελικά συνελήφθη στην περιοχή του Καντίκιοϊ στην Κωνσταντινούπολη.

Αλλά δεν τον πρόδωσε μόνο η διεύθυνσή του…

Οι τουρκικές αρχές εντόπισαν ότι ο φυγάς κρατούμενος κυκλοφορούσε μεταμφιεσμένος σε γυναίκα για να μη συλληφθεί!

Ο Μπασάρ, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το 2018, βρέθηκε να έχει πάνω του ένα πολύ σημαντικό στοιχείο: Την ταυτότητα της αδελφής του…

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δραπέτης χρησιμοποιούσε την ταυτότητα της αδελφής του για να ξεφεύγει από τη σύλληψη όλα αυτά τα χρόνια.

Εκτός από τις οριστικές ποινές φυλάκισης, ξεκίνησε και διαδικασία εναντίον του Μπασάρ για χρήση ταυτότητας τρίτου.