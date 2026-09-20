Χαλκιδική: Μικροί ποδηλάτες εν δράσει στον Πολύγυρο – Ξεχωριστή “ποδηλατοβόλτα” για παιδιά ηλικίας 8-12 ετών

Μια ξεχωριστή «Ποδηλατοβόλτα-Ποδηλατική Αποστολή» για παιδιά ηλικίας 8-12 ετών διοργανώνει ο Δήμος Πολυγύρου την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Η δράση θα ξεκινήσει στις 17:00 από την αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου, όπου τα παιδιά θα λάβουν μέρος σε μια σύντομη ενημέρωση για τα οφέλη της ποδηλασίας και τους βασικούς κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, χωρισμένα σε ηλικιακές ομάδες και με τη συνοδεία εθελοντών-γονέων ποδηλατών, θα ακολουθήσουν μια ήπια ποδηλατική διαδρομή στην οδό Ασκληπιού.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα πραγματοποιηθούν διασκεδαστικοί σταθμοί δεξιοτεχνίας και κυκλοφοριακής αγωγής, με δραστηριότητες όπως «Σλάλομ Χρωμάτων», «Φανάρια» και «Μπιπ Μπιπ». Στον τερματισμό, κάθε παιδί θα λάβει μετάλλιο ολοκλήρωσης της αποστολής και θα αποτυπώσει σε έναν ειδικό πίνακα τη δική του λέξη για το πώς νιώθει όταν κάνει ποδήλατο.

Στόχος της δράσης είναι να γνωρίσουν τα παιδιά το ποδήλατο ως μέσο άσκησης, χαράς, αυτονομίας και φιλικής προς το περιβάλλον μετακίνησης, καλλιεργώντας παράλληλα την κυκλοφοριακή αγωγή και τον σεβασμό προς όλους τους χρήστες του δρόμου.

Η συμμετοχή των παιδιών προϋποθέτει ποδηλατικό κράνος και συνοδεία γονέα.

Τη δράση διοργανώνει ο Δήμος Πολυγύρου, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου, 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου, με την υποστήριξη της ΛΕΦΕΔ Ν. Χαλκιδικής, του Συλλόγου Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών Νομού Χαλκιδικής, του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Χαλκιδικής (ΣΚΕΤΧ), εθελοντών ποδηλατών και τη συμβολή της Τροχαίας Πολυγύρου.