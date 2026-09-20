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Επίσκεψη της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενας Ράπτη στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πειραιά

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THESTIVAL TEAM

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Τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πειραιά επισκέφθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδια για θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Έλενα Ράπτη, μαζί με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και τον Αντιδήμαρχο Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Γιώργο Βίτσα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Υφυπουργός συνομίλησε με τα στελέχη του Ξενώνα και ενημερώθηκε αναλυτικά για τη λειτουργία της δομής, τις ανάγκες που αντιμετωπίζει, καθώς και για το έργο που επιτελεί καθημερινά, παρέχοντας ασφαλή φιλοξενία και ουσιαστική υποστήριξη σε γυναίκες που έχουν υποστεί βία και στα παιδιά τους.

Ο Ξενώνας του Δήμου Πειραιά αποτελεί δομή προστασίας και υποστήριξης γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας και των παιδιών τους και εντάσσεται στις υπηρεσίες που λειτουργούν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Η Υφυπουργός Έλενα Ράπτη υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας της Πολιτείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα στελέχη της πρώτης γραμμής, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας και της υποστήριξης των γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η Έλενα Ράπτη δήλωσε:

«Η προστασία των γυναικών από κάθε μορφή βίας αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μας. Εργαζόμαστε ώστε κάθε γυναίκα που βρίσκεται σε κίνδυνο να γνωρίζει ότι υπάρχει ένα οργανωμένο πλαίσιο προστασίας και άνθρωποι στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί.

Η συνεργασία της Πολιτείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής είναι καθοριστική, ώστε καμία γυναίκα να μη μένει μόνη απέναντι στη βία.

Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα σε κάθε γυναίκα που χρειάζεται προστασία, ασφάλεια και στήριξη, ώστε να μπορέσει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της, μαζί με τα παιδιά της».

Έλενα Ράπτη

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