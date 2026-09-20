Σέρρες: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για διαρρήξεις καταστημάτων και κλοπές δικύκλων

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο ανήλικοι, το βράδυ της 17ης προς 18η Σεπτεμβρίου, διέρρηξαν κατάστημα στην πόλη των Σερρών και αφαιρέσαν το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21,50 ευρώ.

Από τη συνενωμένη έρευνα των αστυνομικών αρχών προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες είχαν αναπτύξει έντονη παραβατική δραστηριότητα το προηγούμενο διάστημα:

Κλοπές δικύκλων: Είχαν αφαιρέσει συνολικά 3 δίκυκλα, ενώ είχαν αποπειραθεί να αφαιρέσουν ακόμα ένα στην πόλη των Σερρών. Τα κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν από την Αστυνομία και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Απόπειρα διάρρηξης: Τα ξημερώματα της 13ης Σεπτεμβρίου 2026, είχαν διαρρήξει άλλο κατάστημα στις Σέρρες, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε.

Εμπλοκή και τρίτου ανηλίκου

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένας ανήλικος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε μία από τις προαναφερθείσες κλοπές δικύκλων.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.