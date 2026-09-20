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Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

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Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά, από τις 08:00 έως τις 12:00, στον δήμο Δέλτα ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΠΕΘ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Υ/Σ ΥΨΗΛΗΣ – ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΙΝΔΟΥ.

Από τις 08:00 έως τις 13:00, στον δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ : ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΘΗΣΕΩΣ, ΗΡΑΣ, ΡΕΑΣ, ΕΚΑΤΗΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΑΘΗΝΑΣ, ΚΝΩΣΣΟΥ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΕΡΜΗ.

Από τις 08:00 έως τις 14:00, στον δήμο Θέρμης, ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΠ.ΧΑΨΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ), ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΟΙ : ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΜΑΤΣΟΥΚΑ, ΚΑΛΒΟΥ, ΚΑΒΒΑΔΙΑ, Μ.ΛΟΙΖΟΥ, ΣΤΡ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ, Δ.ΑΚΡΙΤΑ, Ν.ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ.

Από τις 08:00 έως τις 15:00, στον δήμο Ωραιοκάστρου, ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΥΜΟΥ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΟΛΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

Από τις 08:00 έως τις 16:00, στον δήμο Ωραιοκάστρου, οι καταναλωτές που βρίσκονται στο χωριό ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ (στο σύνολό του) καθώς και τμήματα περιφερειακά των ορίων του χωριού.

ΔΕΔΔΗΕ Διακοπές ρεύματος

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