Θεσσαλονίκη: Σήμερα η εκδήλωση “Νέα Παραλία-Νέα Πασαρέλα 12” αφιερωμένη στην πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης

Η εκδήλωση «Νέα Παραλία – Νέα Πασαρέλα 12» θα γίνει σήμερα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 18:00, στην πεζοδρομημένη Παλιά Παραλία.

Η φετινή εκδήλωση θα στηθεί ανάμεσα στην Πλατεία Ελευθερίας και την πλατεία Αριστοτέλους και αντλεί έμπνευση από την πολυπολιτισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης στο μεταίχμιο του 19ου και του 20ού αιώνα.

Την περίοδο εκείνη, η Θεσσαλονίκη αποτελούσε σπουδαίο κέντρο εμπορίου, πολιτισμού, πολιτικής και πνευματικής ζωής, με τους δρόμους της να πλημμυρίζουν από τις μυρωδιές των ανατολίτικων μπαχαρικών και τις ευρωπαϊκές αρωματικές νότες.

Η φετινή πασαρέλα κάνει αναφορά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικό γεγονός: στην πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου 1908 στο θερινό θέατρο του Λευκού Πύργου, με κεντρικό θέμα τα δικαιώματα των γυναικών.

Αυτό το ταξίδι στο παρελθόν ανοίγει ένα παράθυρο δημιουργίας για τους σχεδιαστές. Μέσα από την αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων ή μεταχειρισμένων υλικών, καθώς και μέσα από τα χρώματα και τις γραμμές των ρούχων τους, οι δημιουργοί αποτυπώνουν τη συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση των πολιτισμών που διαμόρφωσαν την ταυτότητα της πόλης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, “επιλέξαμε τον τίτλο «Cosmo-polis» για τη φετινή εκδήλωση, θέλοντας να τιμήσουμε μια πόλη που αγκάλιασε διαφορετικές κουλτούρες και αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα συμβίωσης. Μέσα από τη μόδα και με οδηγό τις ενδυματολογικές επιρροές εκείνης της εποχής, φιλοδοξούμε να υπενθυμίσουμε στο κοινό ότι η διαφορετικότητα αποτελεί πηγή πλούτου”.

Διοργάνωση: Δήμος Θεσσαλονίκης & Σύλλογος «Οι Φίλοι της Νέας Παραλίας»

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Bernard Cuomo & Aρετή Κονδυλίδου

Οργανωτική επιτροπή: Έφη Μαυρίδου, Μαρία Μαυρίδου, Κυριάκος Χατζηιωάννογλου, Ευαγγέλια Μίχου.

Πρωτότυπη μουσική -διασκευές: Κώστας Βόμβολος

Σκηνοθεσία: Στέλιος Χατζηαδαμίδης & Άννα Μανούδη.

Παρουσίαση: Πολυξένη Σπυροπούλου

Με την συμμέτοχη του Ν.Ο.Θ. (Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης)

Υποστήριξη:

E.E.A.A. Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης ανακύκλωσης

Ι.Μ.Μ.Α. Ίδρυμα Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

Συνεργάτες: Marianna Vlassidou Make up Academy.