Σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Σήμερα Κυριακή στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

Η κηδεία θα γίνει στο Α’ Nεκροταφείο της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας.

Υπενθυμίζεται πως η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (18/09), σε ηλικία 103 ετών.

«Μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη»

«Μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη», έγραψε ο Γιώργος Παπανδρέου σε ανάρτησή του στο Facebook, αποχαιρετώντας την μητέρα του Μαργαρίτα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ήταν «μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών».

Τέλος, έγραψε πως «για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη».