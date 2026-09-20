MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Υπ. Εργασίας: Ο “χάρτης” πληρωμών από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ για την ερχόμενη εβδομάδα

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Κατά την περίοδο 21 έως 25 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ σε 2.712.497 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.
  • Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026.
  • Από τις 21 έως 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από τη ΔΥΠΑ:
  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Βερολίνο: Έρευνα για όπλα και εκρηκτικά σε συνεργάτη της AfD – Βρέθηκαν ναζιστικά αντικείμενα στη κατοχή του

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Πάολα: “Λύγισε” ερμηνεύοντας το “Ώρες μικρές” σε συναυλία της για να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Τι νούμερα έγραψε στην τηλεθέαση το ΠΑΟΚ-Παρτιζάν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: “Πάλεψε” αλλά ηττήθηκε στα σημεία από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Καστοριά: Συνελήφθη 34χρονος για παράνομη μεταφορά αλλοδαπού – Κατασχέθηκε το αυτοκίνητο, χρήματα και κινητά

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 5 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 20 Σεπτεμβρίου