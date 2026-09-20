Θεσσαλονίκη: Πώς η τουρκική μαφία ετοίμαζε να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου με ελεύθερο σκοπευτή – O στόχος και το Uzi

Συμβόλαιο θανάτου με ελεύθερο σκοπευτή της τουρκικής μαφίας, απέτρεψε η ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη, στέλνοντας σκληρό μήνυμα στις εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στη βόρεια Ελλάδα.

Όλα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν στελέχη του ελληνικού FBI εντόπισαν στις Συκιές Θεσσαλονίκης έναν 36χρονο και έναν 30χρονο που ετοίμαζαν να παραδώσουν τσάντα με βαρύ οπλισμό στα μέλη της τουρκικής μαφίας για την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου.

Οι άνδρες εντοπίστηκαν τη στιγμή που έβγαιναν από αποθήκη και τους συνέλαβαν. Στην τσάντα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, Uzi, όπλο γιουγκοσλαβικής τεχνολογίας, φυσίγγια και διόπτρα ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιων ανακρίτριας και κατά τις απολογίες τους, ο 36χρονος ισχυρίστηκε πως 49χρονος Τούρκος και έγκλειστος στις φυλακές, τον ανάγκασε να αποθηκεύσει και να παραδώσει τα όπλα στα τουρκική μαφία, υπό την απειλή πως θα βλάψει την οικογένειά τους.

«Υπό το βάρος των απειλών αναζήτησα κάποιο ασφαλές μέρος και απευθύνθηκα στον 30χρονο Έλληνα τον οποίο γνωρίζω καθώς δουλεύαμε μαζί στις οικοδομές», απολογήθηκε ο 36χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο 30χρονος Έλληνας που συνελήφθη, δήλωσε παντελή άγνοια για το περιεχόμενο των συσκευασιών που αποθηκεύτηκαν στην αποθήκη- ιδιοκτησίας του, τονίζοντας ότι δέχθηκε απλώς να εξυπηρετήσει τον 36χρονο φίλο του.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο 36χρονος Τούρκος είχε φυλακιστεί παλαιότερα για υποθέσεις ναρκωτικών.

Όσον αφορά τον στόχο της τουρκικής μαφίας, πληροφορίες αναφέρουν πως οι «Daltonlar» θα σκότωναν μέλος των Daltons στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας ελεύθερο σκοπευτή.

Πρόκειται για μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης στη γειτονική χώρα, η οποία έχει διαιρεθεί και αλληλοεξοντώνεται.