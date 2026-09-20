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Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 20 Σεπτεμβρίου

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου:

490 π.Χ. Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται στο Μαραθώνα. Οι Πέρσες, υπό τον Δάτι και τον Αρταφέρνη, αφήνουν στο πεδίο της μάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι μόλις 192, ανάμεσά τους και ο Καλλίμαχος. Η ακριβής ημερομηνία αμφισβητείται από πολλούς ιστορικούς, οι οποίοι υπολογίζουν ότι η μάχη διεξήχθη στις 13 ή 14 Αυγούστου (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών).

1828 Αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο οι Τουρκοαιγύπτιοι, με επικεφαλής τον Ιμπραήμ.

1925 Σκοτώνεται σε συμπλοκή με άνδρες της Χωροφυλακής στην περιοχή Κλεφτόβρυση του Ολύμπου ο θρυλικός λήσταρχος Φώτης Γιαγκούλας.

1942 Η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ (Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζομένων Νέων) ανατινάζει τα γραφεία της προδοτικής οργάνωσης ΕΣΠΟ (Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση) Αθηνών στη διασταύρωση της οδού Πατησίων με τη Γλάδστωνος. Σκοτώνονται Έλληνες δοσίλογοι και Γερμανοί αξιωματικοί.

1960 Εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

2016 Καταστρέφεται μεγάλο μέρος του hot spot της Μόριας στη Λέσβο, από συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων μεταναστών.

Γεννήσεις

1878 Άπτον Σίνκλερ, Αμερικανός μυθιστοριογράφος και πολιτικός ακτιβιστής, στρατευμένος στην υπόθεση του σοσιαλισμού. («Η Ζούγκλα») (Θαν. 25/11/1968)

1924 Τζέιμς Γαλανός, Ελληνοαμερικανός σχεδιαστής μόδας, που έντυσε για πολλά χρόνια της «πρώτες κυρίες» των ΗΠΑ. (Θαν. 30/10/2016)

1934 Σοφία Λόρεν, Ιταλίδα ηθοποιός.

Θάνατοι

1949 Νίκος Σκαλκώτας, Έλληνας συνθέτης, που μετά θάνατον αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα. (Γεν. 8/3/1904)

1957 Ζαν Σιμπέλιους, Φιλανδός συνθέτης, ένας από τους κορυφαίους του ύστερου ρομαντισμού και εθνικό σύμβολο στη χώρα του. (Γεν. 8/12/1865)

1971 Γιώργος Σεφέρης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γεωργίου Σεφεριάδη, έλληνας νομπελίστας ποιητής. (Γεν. 29/2/1900)

Γιορτάζουν

Αγάπιος, Ευστάθιος, Ευσταθία, Θεοπίστη, Θεόπιστος

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Γυναικολογικής Ογκολογίας

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