Σήμερα το φεστιβάλ νέας γενιάς στον Δ. Ωραιοκάστρου: Μια Κυριακή γεμάτη χρώματα, τεχνολογία, δημιουργία και σινεμά

Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026, η περιοχή «Αλώνια» στο Ωραιόκαστρο μετατρέπεται σε έναν μεγάλο χώρο χαράς, δημιουργίας, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, φιλοξενώντας ένα ξεχωριστό Φεστιβάλ νέας γενιάς.

Από το πρωί έως το βράδυ, παιδιά, έφηβοι, νέες και νέοι καλούνται να συμμετάσχουν με ελεύθερη είσοδο σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που συνδυάζει το παιχνίδι, την τέχνη, την περιπέτεια, τη σύγχρονη τεχνολογία και τον κινηματογράφο.

Το Φεστιβάλ διοργανώνει ο Δήμος Ωραιοκάστρου, με αφορμή το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του έργου GivEUvoice, που πραγματοποιείται στις 18 Σεπτεμβρίου, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων στις τοπικές κοινωνίες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ αναπτύσσεται σε τρεις θεματικές ενότητες, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ξεκινά με το Φεστιβάλ Χρωμάτων, συνεχίζεται με το Φεστιβάλ Τεχνολογίας και ολοκληρώνεται με Movie Night κάτω από τον φθινοπωρινό ουρανό.

11:00 – 14:00 | Φεστιβάλ Χρωμάτων

Η ημέρα ξεκινά με μουσική, χρώματα και ενέργεια. Το Φεστιβάλ Χρωμάτων αποτελεί μια συλλογική δράση γεμάτη κίνηση και διασκέδαση, όπου οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γίνουν μέρος μιας μεγάλης γιορτής χρωμάτων.

Παράλληλα, μικροί και μεγαλύτεροι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε μια σειρά από βιωματικές δραστηριότητες: Πίστα ολυμπιακής τοξοβολίας με εκπαιδευτή. Φουσκωτός τοίχος αναρρίχησης ύψους 6 μέτρων, με καθοδήγηση προσωπικού. Εργαστήριο κατασκευής κονκάρδας. Ζωγραφική προσώπου με κατάλληλα χρώματα. Εργαστήριο σαπουνιών. Εργαστήριο κεριών. Εργαστήριο χειροτεχνίας «Φτιάχνω το δικό μου λουλούδι». Τέσσερις γιγαντιαίες φουσκωτές στολές κλόουν, που θα προσθέσουν ακόμη περισσότερο χρώμα και κέφι στη διοργάνωση.

17:30 – 20:30 | Φεστιβάλ Τεχνολογίας

Το απόγευμα η σκυτάλη περνά στην τεχνολογία, με ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο ώστε οι νέες και οι νέοι να γνωρίσουν σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές μέσα από την πράξη.

Η τεχνολογία γίνεται παιχνίδι, δημιουργία και πειραματισμός, μέσα από: Εκπαιδευτική ρομποτική, με συναρμολόγηση και ρύθμιση ρομπότ. VR γυαλιά για επαφή με την εικονική πραγματικότητα μέσα από απλά παιχνίδια. Green Screen Photobooth. 3D Printing / 3D Pens για παρατήρηση και δημιουργία μικρών αντικειμένων. 3D ζωγραφική με χρήση tablet. Bike Powered Experience, με παραγωγή ενέργειας μέσω ποδηλάτου. Robot Dog Show με διαδραστικές κινήσεις και παρουσίαση σύγχρονης ρομποτικής.

Το Φεστιβάλ Τεχνολογίας δίνει στους νέους την ευκαιρία να μην είναι απλώς θεατές της τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά να την εξερευνήσουν μέσα από τη συμμετοχή.

21:00 | Movie Night

Η ημέρα ολοκληρώνεται με μια μεγάλη υπαίθρια κινηματογραφική βραδιά. Στην περιοχή «Αλώνια» θα στηθεί γιγαντοοθόνη με προτζέκτορα για την προβολή παιδικής ταινίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή θερινή κινηματογραφική εμπειρία για όλη την οικογένεια. Για την άνετη παρακολούθηση της ταινίας προβλέπεται η τοποθέτηση επιπλέον καθισμάτων και πάγκων για περίπου 150 άτομα.