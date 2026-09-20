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O Στέφανος Κασσελάκης στο Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη – Δείτε το trailer

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο Στέφανος Κασσελάκης θα είναι ένας από τους παίχτες στη νέα σεζόν του Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Το τρέιλερ με την παρουσία του προέδρου των Δημοκρατών δημοσιεύθηκε πρώτα στην Κύπρο και συγκεκριμένα από το Omega Channel το οποίο συνεργάζεται με το Star Channel προβάλλοντας καθημερινά πολλές από τις εκπομπές και ψυχαγωγικές εκπομπές του ελληνικού καναλιού.

Το τρέιλερ του Cash or Trash που κάνει πρεμιέρα για τη νέα σεζόν την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει με τον Στέφανο Κασσελάκη να μπαίνει στον χώρο που διεξάγεται το παιχνίδι και να λέει «είμαι ο Στέφανος Κασσελάκης, έρχομαι στο Cash or Trash για έναν εξαιρετικό σκοπό».

Στη συνέχεια ο κ. Κασσελάκης λέει «θα τους αναγκάσω να βάλουν το χέρι στην τσέπη» παρουσιάζοντας το αντικείμενο που θα θέσει προς δημοπρασία.

Στέφανος Κασσελάκης

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