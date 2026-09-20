Κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του ο 14χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από συμμαθητή του στα Βριλήσσια

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βριλήσσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του.

Για το περιστατικό η Αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο δράστη και τη μητέρα του, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του αυτοφώρου.