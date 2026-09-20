Στροφή στο Πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει σήμερα τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο – Κανάλι και ώρα μετάδοσης

Με αρκετές επιστροφές στο αρχικό σχήμα αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναιτωλικό (20/09 21:00), με τον Αλέσιο Λίσι να επαναφέρει ποδοσφαιριστές που πήραν ανάσες στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ατρόμητο.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να δώσει συνέχεια στις δύο διαδοχικές νίκες του και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στη διακοπή που ακολουθεί, έχοντας παράλληλα και μία εξαιρετική παράδοση στο Αγρίνιο με 13 συνεχόμενα «διπλά» από το 2014.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 21:00 το βράδυ, ενώ το κανάλι που θα δείξει ζωντανά το παιχνίδι, για το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι το Magenta Sport 1 League.