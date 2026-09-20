Συνεχίζονται οι μειώσεις στο ράφι: Ανοίγει η 2η φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας – Ήδη 387 κωδικοί για Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήδη έχουν δηλωθεί για τη δεύτερη φάση 387 κωδικοί προϊόντων, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα.

Από τους 387 κωδικούς που έχουν μέχρι σήμερα δηλωθεί με διάρκεια που καλύπτει τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, οι 353 αφορούν επώνυμα προϊόντα και οι 34 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής, από τις αμέσως επόμενες ημέρες εντείνονται οι επαφές με επιχειρήσεις και φορείς της αγοράς, με στόχο να προστεθούν νέες επιχειρήσεις και νέοι κωδικοί, αλλά και να συνεχιστούν συμμετοχές της πρώτης φάσης.

Η δεύτερη φάση δεν αποτελεί νέα πρωτοβουλία, αλλά συνέχεια της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, η οποία θα συνεχιστεί έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026.

Όπως επισημαίνουν τα ίδια στελέχη, «πρόκειται για τη συνέχεια της ίδιας προσπάθειας, με στόχο να υπάρχουν πραγματικές και ορατές μειώσεις τιμών στο ράφι, σε προϊόντα που έχουν ουσιαστικό βάρος στην καθημερινή κατανάλωση».

Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία συμφωνήθηκε σε κυβερνητικό επίπεδο, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ το πλαίσιο της συνεργασίας με τους θεσμικούς φορείς της αγοράς συζητήθηκε στη συνάντηση της 9ης Ιουλίου 2026, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Η εφαρμογή της πρώτης φάσης ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου, με 875 επώνυμους κωδικούς, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, 405 σχολικά είδη και 100 κωδικούς κρέατος, δηλαδή συνολικά 1.740 προϊόντα, από τα οποία προέκυπτε μέση μείωση τιμής 9,5%.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου διμήνου, στις 31 Οκτωβρίου, κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει με τους ίδιους κωδικούς, εάν θα αντικαταστήσει κάποιους με νέους, εάν θα προσθέσει επιπλέον προϊόντα ή εάν δεν θα ανανεώσει τη συμμετοχή της. Επομένως, η διάρκεια της Πρωτοβουλίας έως το τέλος του έτους δεν σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση ή κάθε κωδικός συμμετέχει υποχρεωτικά και στους τέσσερις μήνες.

Η συμμετοχή παραμένει από την πρώτη στιγμή εθελοντική και αυτοτελής. Κάθε επιχείρηση αποφασίζει χωριστά με ποιους κωδικούς θα συμμετάσχει, ποιο ποσοστό μείωσης θα εφαρμόσει και για ποιο χρονικό διάστημα.

Στη δεύτερη φάση δεν θα ενταχθούν εκ νέου οι κωδικοί των σχολικών ειδών, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία συνδέθηκε με την περίοδο έναρξης της σχολικής χρονιάς και ολοκληρώνει τη συμμετοχή της στο πρώτο σκέλος της Πρωτοβουλίας.

Το όφελος για το καλάθι του καταναλωτή από την πρώτη φάση έχει υπολογιστεί γύρω στα 40 ευρώ και η συνέχιση της Πρωτοβουλίας έως το τέλος του έτους διατηρεί τις μειώσεις στο ράφι και στη δεύτερη φάση.

Οι καταναλωτές μπορούν να βλέπουν και να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων μέσω της εφαρμογής «PosoKanei», ενώ οι μειώσεις της Εθνικής Πρωτοβουλίας είναι διαθέσιμες και με ειδική σήμανση στα ράφια των συμμετεχόντων καταστημάτων.

Η εφαρμογή «PosoKanei» επιτρέπει στους καταναλωτές να αναζητούν και να συγκρίνουν τιμές προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, παρέχοντας παράλληλα στοιχεία για την εξέλιξη των τιμών.

Όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής, η δεύτερη φάση βρίσκεται πλέον σε διαδικασία διαμόρφωσης, με στόχο να αυξηθούν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και οι κωδικοί που θα συνεχίσουν ή θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, ώστε η Πρωτοβουλία να διατηρήσει τη δυναμική της μέχρι το τέλος του 2026 και να μεγιστοποιηθεί το πραγματικό όφελος για το ελληνικό νοικοκυριό.