ΠΑΟΚ: “Πάλεψε” αλλά ηττήθηκε στα σημεία από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός “μονομάχισαν” στον τελικό του φιλικού τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και μετά από ένα σπουδαίο ντέρμπι, κατάφερε στις λεπτομέρειες να φθάσει στη νίκη με 87-81.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και βρέθηκε ακόμη και στο +7 με πρωταγωνιστές τους Καλάθη και Φόστερ, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις με τον Φρανσίσκο και ισοφάρισε σε 19-19, πριν κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο, με το 21-19 υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα με συνεχόμενα τρίποντα, αλλά ο ΠΑΟΚ επανήλθε ξανά και με τον Φόστερ να είναι ασταμάτητος στην επίθεση, έφερε ξανά… τούμπα το ματς, για το 34-30 των φιλοξενούμενων στο T-Center. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς “απάντησε” με δύο σερί τρίποντα του Μαντζούκα, αλλά το ντέρμπι συνεχίστηκε μέχρι το ημίχρονο και χρειάστηκε ένα καλάθι και φάουλ του Φρανσίσκο στην τελευταία επίθεση του “τριφυλλιού” για το 43-41 της ομάδας του στο 20′.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το μεγάλο ντέρμπι συνεχίστηκε στο T-Center, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να εκμεταλλευτούν τα καλά τους διαστήματα για να ξεφύγουν στο σκορ. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να σουτάρει καλά από μακριά, αλλά ο ΠΑΟΚ είδε τον Οσμάν να ανεβάζει την απόδοσή του και με δικούς του συνεχόμενους πόντους να δίνει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του, πριν “απαντήσει” η ομάδα του Ομπράντοβιτς για το υπέρ της 61-60 στο 30′.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ είχε νέο ξέσπασμα με Οσμάν και Χάτζινς για να προηγηθεί με 77-72 στο T-Center, αλλά ο Παναθηναϊκός έβγαλε και πάλι αντίδραση και με “όπλο” τα επιθετικά ριμπάουντ, ανανέωσε πολλές επιθέσεις και κατάφερε να ξανακάνει ντέρμπι το ματς, με συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα. Όλα κρίθηκαν έτσι στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, με τον Φρανσίσκο να πετυχαίνει ένα μεγάλο τρίποντο και τον Μαντζούκα να έχει τους 4 τελευταίους πόντους του “τριφυλλιού”, την ώρα που ο Φόστερ αστόχησε στο σουτ του αγώνα για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έφθασε έτσι στη νίκη με 87-81 και κατέκτησε τον τίτλο στο φιλικό τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”.