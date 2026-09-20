Βελόπουλος: Καταστροφική η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης

Κριτική στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική της ασκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ισχυριζόμενος ότι είναι καταστροφική.

Ειδικότερα αναφέρει:”Όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική, με κυρώσεις στη Ρωσία, κλείσιμο λιγνιτών, ανεμογεννήτριες δίχως μπαταρίες, καμία σοβαρή προσπάθεια εξορύξεων (ενώ αποκαλούσες «ψεκασμένους» όσους απαιτούσαν εξορύξεις) και συνεχής φορολόγηση, τότε όσα δήθεν μέτρα κι αν εξαγγείλει, η αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες. Η επιλογή είναι μία: Παραδειγματική τιμωρία στις εκλογές με ψήφο στην Ελληνική Λύση”.