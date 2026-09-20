Κούβα: Επανασυνδέθηκε το δίκτυο ηλεκτροδότησης μετά τη γενικευμένη διακοπή ρεύματος

Η Κούβα προχώρησε χθες (τοπική ώρα) σε επανασύνδεση του εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης ύστερα από τη νέα γενικευμένη διακοπή ρεύματος στη χώρα, την έβδομη από τις αρχές του έτους, εν μέσω σοβαρής ενεργειακής κρίσης και του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Οι αρχές προειδοποίησαν, ωστόσο, ότι συνεχίζουν να σημειώνονται διακοπές ρεύματος λόγω της ανεπαρκούς παραγωγικής δυναμικότητας.

Προχθές, Παρασκευή, μια βλάβη «στις γραμμές μεταφοράς» σε συνδυασμό με τις «ασταθείς καιρικές συνθήκες» προκάλεσε διακοπή ρεύματος στο δυτικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αβάνας, πριν το πρόβλημα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.

Χθες βράδυ (τοπική ώρα, 03.00 ώρα Ελλάδας σήμερα), η εθνική εταιρία ηλεκτρισμού UNE ανακοίνωσε ότι επανασυνδέθηκε το δίκτυο σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, κάποιες περιοχές του νησιού παραμένουν χωρίς ρεύμα λόγω της χαμηλής παραγωγικής δυναμικότητας, δήλωσε αξιωματούχος της UNE στην κρατική τηλεόραση.

Το νησί των 9,4 εκατ. κατοίκων αντιμετωπίζει συχνά διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Από τη μια πλευρά, τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια είναι γηρασμένα· από την άλλη, η επιβολή, από τον Ιανουάριο, πετρελαϊκού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ περιπλέκει τον εφοδιασμό με καύσιμα των μονάδων αυτών καθώς και των εφεδρικών γεννητριών.