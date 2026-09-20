Νέα “βόμβα” από τον αδελφό της Νταϊάνα: “Προκλητική η ανακοίνωση του Παλατιού, προσπαθούν να πουν ότι λέω ψέματα”

Ακόμα ένα επεισόδιο στην αντιπαράθεση του Τσαρλς Σπένσερ με το Μπάκιγχαμ, καθώς ο αδερφός της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα κατηγορεί τον βασιλιά Κάρολο ότι προσπαθεί να τον κάνει να αμφισβητήσει τη δική του μνήμη και εκδοχή των γεγονότων όσα συνέβησαν μετά τον θάνατο της αδερφής του.

Σε νέες αποκλειστικές δηλώσεις στη Mail on Sunday, ο 62χρονος Σπένσερ απάντησε στην ανακοίνωση του Παλατιού, σύμφωνα με την οποία ο πόνος από την απώλεια ενός στενού συγγενή μπορεί να «θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τη μνήμη». «Δεν είναι κάθε μέρα που ξυπνάς και διαπιστώνεις ότι έχεις υποστεί gaslighting από τον βασιλιά Κάρολο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αδερφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

«Ήταν απίστευτα προκλητικό και πραγματικά χτύπημα κάτω από τη ζώνη, γιατί ουσιαστικά προσπαθούσε να πει ότι είχα πει ψέματα, χωρίς ο βασιλιάς να μπορεί να διαψεύσει όσα είχα πει» είπε.

«Επίσης, θεώρησα ότι ήταν μια μάλλον κακή απομίμηση της φράσης “οι αναμνήσεις μπορεί να διαφέρουν”, η οποία ήταν ένας πολύ πιο κομψός τρόπος για να διατυπωθούν τα πράγματα, αλλά υπό αυτές τις συνθήκες ήταν εντελώς άτοπη».

«Σύντομα θα την ξεχάσουμε»

Ο Τσαρλς Σπένσερ στο βιβλίο του υποστήριξε ότι, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα το 1997, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος τού είπε, κατά τη διάρκεια έντονης διαφωνίας για την κηδεία: «Να είσαι σίγουρος, σύντομα θα την ξεχάσουμε».

Η φερόμενη συζήτηση αφορούσε, μεταξύ άλλων, το εάν οι τότε 15χρονος Γουίλιαμ και 12χρονος Χάρι θα έπρεπε να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην κηδεία.

Το Παλάτι, σε ασυνήθιστα άμεση παρέμβαση, δεν επιβεβαίωσε την αφήγηση του Σπένσερ και σημείωσε ότι η θλίψη μπορεί, ακόμη και χρόνια αργότερα, να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο κάποιος θυμάται ένα γεγονός.

Ο ίδιος ο Σπένσερ επιμένει στην εκδοχή του. Σε συνέντευξή του στο BBC, που πρόκειται να μεταδοθεί, φέρεται να είπε ότι μοιράστηκε την ιστορία με κοντινά του πρόσωπα αμέσως μετά το περιστατικό, επειδή, όπως υποστηρίζει, ήταν «τόσο τερατώδες».

«Δεν έγραψα το βιβλίο για τα χρήματα»

Ο αδελφός της Νταϊάνα απέρριψε παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι το βιβλίο, με τίτλο Swan Song: Diana, My Sister, γράφτηκε με οικονομικό κίνητρο. «Τα χρήματα δεν ήταν ποτέ ούτε στο ελάχιστο παράγοντας στην επιλογή μου να γράψω τον φόρο τιμής μου στη Νταϊάνα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ως ιστορικός θεωρεί βασική του ευθύνη «να πει την αλήθεια».

Όπως εξήγησε, ήθελε να μιλήσει για τη Νταϊάνα και όσα αντιμετώπισε στη δημόσια ζωή της μέσα από τα μάτια του αδελφού της, αλλά και να ασχοληθεί με μύθους που, όπως υποστηρίζει, έχουν δημιουργηθεί γύρω από την ιστορία της. Ο Σπένσερ δήλωσε ακόμη ότι πιστεύει πως η αδελφή του θα στήριζε το βιβλίο. «Η Νταϊάνα θα επευφημούσε γι’ αυτό το βιβλίο, δεν έχω καμία αμφιβολία», είπε χαρακτηριστικά.

Οι νέες αποκαλύψεις για την Νταϊάνα και τον Κάρολο

Στα αποσπάσματα του βιβλίου που έχουν γίνει γνωστά, ο Σπένσερ εκφράζει, μεταξύ άλλων, τη λύπη του επειδή αφαίρεσε το όνομα του Ντόντι Φαγιέντ από τον επικήδειο λόγο που εκφώνησε για την αδελφή του.

Περιγράφει επίσης μια παλαιότερη συνομιλία με τον Κάρολο στην κηδεία του πατέρα τους, Τζον Σπένσερ. Σύμφωνα με την αφήγησή του, ο μελλοντικός βασιλιάς τού είπε ότι ήταν «πολύ τυχερός» που κληρονομούσε την οικογενειακή περιουσία σε τόσο νεαρή ηλικία. Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Κάρολος χτύπησε το πόδι του στο πάτωμα, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «παιδαριώδη».

Το Παλάτι έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να σχολιάσει τις υπόλοιπες αναφορές του βιβλίου.