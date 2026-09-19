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Χαλκιδική: 64χρονη γλίστρησε από βράχο στις Καβουρότρυπες και τραυματίστηκε στο κεφάλι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά για τον τραυματισμό 64χρονης αλλοδαπής (υπηκόου Ιταλίας) στη θαλάσσια περιοχή «ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ» Χαλκιδικής.

Ειδικότερα, η 64χρονη ευρισκόμενη πάνω σε βράχο γλίστρησε, με αποτέλεσμα την πτώση της εντός της θάλασσας και τον τραυματισμό της στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τέλος, προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού

Χαλκιδική

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