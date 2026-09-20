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Θεσσαλονίκη: Νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στη Νέα Παραλία – Δείτε βίντεο

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Νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον Θερμαϊκό Κόλπο, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Το δελφίνι ήταν μπλεγμένο σε δίχτυα αλιέων και οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσής του από τη θάλασσα από άνδρες του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης έφθασαν στην περιοχή για να παραλάβουν το θαλάσσιο θηλαστικό, βάρους περίπου 140 κιλών, για να προχωρήσει η διαδικασία υγειονομικής ταφής του.

Δελφίνι Θερμαϊκός Θεσσαλονίκη

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