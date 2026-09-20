Θλίψη για τον θάνατο 17χρονου μαθητή στη Χαλκιδική – Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Βαθιά οδύνη και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, που έχασε τη ζωή του, εκφράζει με ανακοίνωσή της η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, από την πρώτη στιγμή του τραγικού περιστατικού υπήρξε άμεση κινητοποίηση στη σχολική μονάδα. Στον μαθητή παρασχέθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες, ενώ το προσωπικό ειδοποίησε ακαριαία το ΕΚΑΒ και ιδιώτη γιατρό της περιοχής. Παράλληλα, καταβλήθηκαν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης με τη χρήση απινιδωτή μέχρι την άφιξη των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών. Την ίδια ώρα, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Παράλληλα, με στόχο τη στήριξη των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή τη βαριά απώλεια, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε μέτρα άμεσης παρέμβασης. Από τη Δευτέρα, στο σχολείο θα βρίσκονται ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους συμμαθητές και τους καθηγητές. Επιπλέον, στελέχη του Υπουργείου Παιδείας θα επισκεφθούν τη σχολική μονάδα για να σταθούν στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας και να παρακολουθήσουν από κοντά την εξέλιξη της διερεύνησης της υπόθεσης.

Η ηγεσία του Υπουργείου καταλήγει τονίζοντας ότι η σκέψη όλων βρίσκεται στην οικογένεια του 17χρονου, στους φίλους, τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.