Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat

«Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περιόδου διακυβέρνησης του», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι «βλέπει τις αναβαθμίσεις αλλά για κάποιο λόγο ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η πρόσφατη έκθεση – κόλαφος της Eurostat γκρεμίζει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα και διαψεύδει εκκωφαντικά τον κ. Μητσοτάκη». Προσθέτει ότι «όπως προκύπτει από τα στοιχεία της φετινής έκθεσης ‘Key figures on European living conditions 2026′ για τις συνθήκες διαβίωσης των Ευρωπαίων, η Ελλάδα αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω». Αναφέρει ειδικότερα ότι «από το 2022 ως και το 2025, έτη για τα οποία οι πίνακες της Eurostat επιτρέπουν άμεσες συγκρίσεις, οι σχετικοί δείκτες φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και ανισοτήτων, επιδεινώνονται». «Το 2025 το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα άγγιξε το 27,5%, έναντι 26,3% το 2022. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο μετά τη Βουλγαρία (29,8%), η οποία όμως βελτίωσε τη θέση της στο ενδιάμεσο διάστημα», σημειώνει.

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι κυρίως ξεχωρίζει ένα εύρημα: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η χαμηλότερη θέση στην ΕΕ ως προς το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα σε PPS το 2025, σύμφωνα με το διάγραμμα της Eurostat. Ουγγαρία: 11.958 PPS. Ρουμανία: 12.861 PPS. Ελλάδα: 13.612 PPS. Μέσο διάμεσο επίπεδο ΕΕ: 22.630 PPS». ‘Αρα, συνεχίζει, «το ελληνικό διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα αντιστοιχεί μόλις στο 60,2% του επιπέδου της ΕΕ».

«Η Ελλάδα όχι μόνο δε συγκλίνει αλλά αποκλίνει από την ΕΕ. Η χώρα δεν αντέχει να χάσει άλλο χρόνο», αναφέρει και σημειώνει ότι «μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης και στην παραγωγικότητα της οικονομίας και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Αντίθετα, η κερδοφορία των πολύ μεγάλων ομίλων γνωρίζει άνθηση». Συμπληρώνει ότι όμως «αυτή η μεγέθυνση δεν φτάνει ούτε στους εργαζόμενους, ούτε διαχέεται στο σύνολο του επιχειρείν , ούτε αφορά τον πρωτογενή τομέα της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά «η Ελλάδα χρειάζεται πραγματικές μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να αλλάξει πίστα στην ανταγωνιστικότητα, μηχανισμούς που θα μετατρέπουν τους ευρωπαϊκούς πόρους σε διατηρήσιμη παραγωγική ισχύ, δημογραφικό αποτύπωμα σε κάθε θεσμική παρέμβαση και κοινωνικό πρόσημο σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία». «Για να κάνουμε πράξη τη σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο για λόγια», αναφέρει καταληκτικά.