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Βασίλειος Κωστέτσος για Μαζωνάκη: Σήμερα θα γιορτάζαμε τα 33 χρόνια Μαζώ – Χρόνια πολλά λατρεμένε εκεί ψηλά

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THESTIVAL TEAM

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Ο Βασίλειος Κωστέτσος και ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρούσαν μία φιλία εδώ και δεκαετίες.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας γνώριζε τον αγαπημένο τραγουδιστή από τα πρώτα του βήματα στον χώρο και ανυπομονούσε να βρεθεί στη μεγάλη συναυλία για τα 33 του χρόνια στο πεντάγραμμο.

Μία συναυλία που ήταν προγραμματισμένη να γίνει απόψε, το βράδυ της Κυριακής στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Δυστυχώς όμως η μοίρα είχε άλλα σχέδια και ο Γιώργος Μαζωνάκης δε βρίσκεται πλέον στη ζωή, γεγονός που είναι δύσκολο να δεχτεί ο Βασίλειος Κωστέτσος, όπως και όλος ο κόσμος που αγαπούσε τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Τα ξημερώματα της Κυριακής ο Βασίλειος Κωστέτσος έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Σήμερα θα γιορτάζαμε τα 33 χρόνια Μαζώ!

Όμως κάποιοι μας τον στέρησαν κάποιοι μας στέρησαν την γενέθλια γιορτή…

Νομίζουν όμως γιατί τα 33 θα γίνουν 133, 233!

Τα τραγούδια του θα υπάρχουν για πάντα όπως και εκείνος!

Η φωτογραφία δεν είναι τυχαία… Είναι από το φινάλε της επίδειξης μου στο άγνωστο τότε “Γκάζι” που δεν έβλεπαν το “αύριο” στην περιοχή αυτή Με τον Supermodel Μarcus Schenkenberg και την Tζένη Μπαλατσινού στην σημερινή πλέον διάσημη Τεχνόπολη χρόνια πριν!! Όταν πρωτογνωριστήκαμε συνεργαστήκαμε και τραγούδησες κατεβαίνοντας την πασαρέλα το “Μου λείπεις” είσαι κει μα πάντα λείπεις..! Τυχαίο; Και ξεσήκωσες μια αίθουσα με 5000 άτομα να χειροκροτούν τον πρωτοεμφανιζόμενο Μαζώ! Εδώ που σήμερα θα γιόρταζες πάλι τα 33 χρόνια Μαζώ!

Χρόνια πολλά φίλε μου λατρεμένε εκεί ψηλά στο απέραντο σύμπαν», έγραψε στην ανάρτησή του ο Βασίλειος Κωστέτσος.

Βασίλειος Κωστέτσος Γιώργος Μαζωνάκης

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