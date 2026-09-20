Μερτς μετά τη νέα εκλογική ήττα: “Καταστροφή το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο, αναλαμβάνω την ευθύνη”

“Καταστροφικό” χαρακτήρισε ο Φρίντριχ Μερτς το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου η CDU κατέγραψε ιστορικά χαμηλό ποσοστό, δηλώνοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και είναι έτοιμος να συνεχίσει ως αρχηγός του κόμματος και καγκελάριος.

«Το αποτέλεσμα των εκλογών στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία είναι καταστροφικό», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των εκλογών στα δύο κρατίδια, τα οποία, όπως είπε, είναι «πολύ διαφορετικά».

Ο Μερτς παραδέχθηκε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς της χώρας υποχωρεί, σημειώνοντας ότι «το κράτος έχει γίνει υπερβολικά περίπλοκο» και ότι η Γερμανία δεν μπορεί να επιστρέψει στις «παλιές καλές εποχές».

«Η Γερμανία πρέπει να γίνει μια χώρα νέων ξεκινημάτων. Χρειαζόμαστε αλλαγή», τόνισε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι αλλαγές συνοδεύονται από προκλήσεις και νέες αβεβαιότητες.

Ο καγκελάριος δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για να προχωρήσει η χώρα μπροστά, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται «αποφασιστικότητα, σταθερότητα και υπομονή».

«Είμαι έτοιμος να το κάνω ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος», κατέληξε.