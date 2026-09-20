Θεσσαλονίκη: Έκθεση για τους καρχαρίες και τα σαλάχια σήμερα στη Νέα Παραλία

Μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης φιλοξενεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE PROMETHEUS.

Στον περιβάλλοντα χώρο της Γυάλινης Βιβλιοθήκης, στον Κήπο των Γλυπτών της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης, θα παρουσιαστούν πέντε ομοιώματα προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα είδη της θαλάσσιας πανίδας και να ενημερωθούν για τη σημασία της προστασίας τους.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Ώρες λειτουργίας

-Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-14:00 και 18:00-21:00

-Σάββατο – Κυριακή: 18:00–21:00

Παράλληλα, στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιούνται οργανωμένες επισκέψεις σχολείων, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τα απειλούμενα θαλάσσια είδη και την ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.