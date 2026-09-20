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Στις ΗΠΑ αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ τη Δευτέρα και την Τρίτη (21/22 Σεπτεμβρίου).

O κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Σαν Φρανσίσκο. Το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla. Στις 18:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere».

Την Τρίτη στις 08:30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie. Στις 12:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

ΗΠΑ Κυριάκος Μητσοτάκης

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