Άρεσε ξανά ο Άρης, κέρδισε εύκολα τη Μύκονο και το χειροκρότημα του κόσμου του

Ο Άρης συνέχισε τις καλές εμφανίσεις στα φιλικά και στο πλαίσιο των «Μαυροσκουφείων» κέρδισε άνετα τη Μύκονο Betsson, στο Ιβανώφειο, με 80-64, έχοντας επιθετική πολυφωνία.

Οι “κιτρινόμαυροι”, για τους οποίους έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του ο Άνταμ Μοκόκα, πήραν από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και διατηρώντας διψήφιες διαφορές στο μεγαλύτερο μέρος του έφτασε άνετα στη νίκη.

Ο κόσμος του Άρη, που γέμισε το Ιβανώφειο χειροκρότησε τους παίκτες της ομάδας στο πρώτο παιχνίδι που είχε την ευκαιρία να τους δει από κοντά στη Θεσσαλονίκη.

Για τον Άρη, που είχε εκτός ξανά τους Γιόβιτς, Πουλιανίτη και Τανούλη, ξεχώρισαν επιθετικά ο Λιντέλ με 15 πόντους, ακολούθησε ο Τολιόπουλος με 13 πόντους (3/6τρ.) και πιο πίσω ήταν ο Ρόμπινσον-Ερλ (11π.) και Μόργκαν (11π.).

Για τη Μύκονο, που δεν είχε στη σύνθεσή της τους Μάντζαρη και Τσάιλντς, διακρίθηκαν επιθετικά ο Κάναντι με 16 πόντους και καλή παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Φάντερμπερκ είχε 11 πόντους.

Επόμενο τεστ για τον Άρη στα «Μαυροσκούφεια» την Τρίτη (22/09, 16:00) κόντρα στην Μπαχτσέσεχιρ, ενώ αντίστοιχα η Μύκονος παίζει την ίδια μέρα (22/09, 20:00) με τον γηπεδούχο Ηρακλή.

Σε θέση ισχύος από νωρίς και ως το +17 ο Άρης

Ο Άρης μέσω της άμυνάς του προσπάθησε να ελέγξει τον ρυθμό, όμως η Μύκονος έμενε κοντά στο σκορ (9-8). Εκεί, ο Ρόμπινσον-Ερλ με 7 διαδοχικούς πόντους έβαλε τον Άρη σε θέση ισχύος με 16-8, αναγκάζοντας τον Βαγγέλη Ζιάγκο σε τάιμ άουτ. Πιέζοντας σε όλο το γήπεδο ο Άρης έφτασε στο +9 (20-11), με τη Μύκονο να μην έχει βρει κάποιον πρωταγωνιστή και την πρώτη περίοδο να κλείνει στο 21-13.

Με τον Μόργκαν να παίρνει… μπρος έγινε το 27-14, την στιγμή που οι νησιώτες ήταν άστοχοι (0/8 τρίποντα και 10/20 βολές). Ο Ντιμιτρίεβιτς σκόραρε και μοίραζε το παιχνίδι, η διαφορά σκαρφάλωσε στο +17 (40-23), με τον Χάρελ και τον Μουρ να δίνουν μια προσωρινή ανάσα στην ομάδα τους (43-30). Ωστόσο, ο Άρης είχε βρει ρυθμό και με τα τρίποντα των Λιντέλ και Τολιόπουλου διαμόρφωσε το 49-33 του ημιχρόνου.

Έφτασε ως το +26 ο Άρης και στη συνέχεια… χαλάρωση

Ο Κάναντι μπήκε ζεστός στην τρίτη περίοδο και μαζί με τον Άπλμπι κατέβασαν τη διαφορά σε μονοψήφιο επίπεδο (51-42), αναγκάζοντας τον Βασίλη Σπανούλη να βάλει τις φωνές στους παίκτες του. Τότε, ήταν που ο Άρης αντέδρασε και με 11-0 σερί χάρη σε Μόργκαν και Τολιόπουλο έγραψε για πρώτη φορά το +20 (62-42). Η κυριαρχία των τυπικά γηπεδούχων συνεχίστηκε, ο Χατζηλάμπρου έγραψε το +26 (71-45), προτού γίνει το 71-47 του τρίτου δεκαλέπτου.

Με τον Άρη να δείχνει σημάδια χαλάρωσης, ο Κάναντι το εκμεταλλεύτηκε, μειώνοντας με διαδοχικούς πόντους σε 73-57, με τη Μύκονο να πλησιάζει ακόμα περισσότερο και στο 74-62 στο 37’. Ωστόσο, ο Άρης δεν επέτρεψε στην αντίπαλό του να απειλήσει, επικρατώντας με το τελικό 80-64.

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 49-33, 71-47, 80-64.

Άρης (Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 2, Ρόμπινσον-Ερλ 11 (1), Τολιόπουλος 13 (3), Ντιμιτρίεβιτς 9 (2), Χατζηλάμπρου 2, Μποχωρίδης 2, Μόργκαν 11 (2), Λιντέλ 15 (1), Χαραλαμπόπουλος 4, Κ. Αντετοκούνμπο 2, Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μπιρτς 4, Μοκόκα 3.

Μύκονος (Ζιάγκος): Φάντερμπερκ 11, Άπλμπι 6 (1), Μουρ 4, Καββαδάς 3, Λάγιος, Σκουλίδας 6 (2), Πετανίδης, Τίγκας 4, Σιδηροηλίας 2, Ιατρίδης, Λοβ 2, Χάρελ 10 (1), Κάναντι 16 (2).

Πηγή: metrosport.gr