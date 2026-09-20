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Μαίνεται η φωτιά στον Χώνο Λασιθίου, 112 για εκκένωση της περιοχής Καρύδι

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Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (20/9) σε χαμηλή βλάστηση στον Χώνο Λασιθίου Κρήτης.

Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα. Επήσης, ο Δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 16:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

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