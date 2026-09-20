Δήμος Πέλλας: Με το όνομα της Κέλλυς Πορφυρίδου η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κρύας Βρύσης

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα τα αποκαλυπτήρια της νέας ονομασίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κρύας Βρύσης, η οποία πλέον φέρει το όνομα της Κέλλυς Πορφυρίδου, της 23χρονης που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών.

Η Κέλλυ, με καταγωγή από την Κρύα Βρύση από την πλευρά της μητέρας της, ήταν φοιτήτρια της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ένα νέο κορίτσι με ζωντάνια, ενέργεια και όνειρα, η ζωή της οποίας διακόπηκε πρόωρα και άδικα.

Η απόφαση του Δήμου Πέλλας να συνδέσει το όνομά της με έναν χώρο γνώσης, παιδείας και πολιτισμού αποτελεί έναν διακριτό φόρο τιμής στη μνήμη της. Η ονοματοδοσία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας, έπειτα από πρόταση του Δημάρχου Πέλλας Στάθη Φουντουκίδη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, παρουσία της οικογένειας και συγγενών της Κέλλυς, φίλων της, συγγενών άλλων θυμάτων των Τεμπών, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πλήθους πολιτών.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Πέλλας αναφέρθηκε στη σημασία της απόφασης, σημειώνοντας ότι η ιστορία κάθε τόπου γράφεται μέσα από τους ανθρώπους και τα γεγονότα που τον σημαδεύουν.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η επιλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ως χώρου που θα φέρει το όνομα της Κέλλυς δεν ήταν τυχαία. Πρόκειται για έναν χώρο γραμμάτων και πολιτισμού, που βρίσκεται κοντά στους νέους ανθρώπους και στην εκπαίδευση, στοιχεία που συνδέονται με τη ζωή και την πορεία της.

«Η Κέλλυ ήταν ένα νέο κορίτσι γεμάτο ζωή, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών. Η απόφασή μας να δώσουμε το όνομά της σε έναν χώρο γραμμάτων και πολιτισμού ήταν αυτή που θεωρήσαμε ότι ταίριαζε στον χαρακτήρα και την παρουσία της. Ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να πράξουμε», ανέφερε ο Δήμαρχος.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία της μητέρας της Κέλλυς, η οποία μίλησε για την κόρη της και μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους στιγμές από τη ζωή και την προσωπικότητά της.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με έναν συμβολικό τρόπο. 57 λευκά μπαλόνια απελευθερώθηκαν στον ουρανό της Κρύας Βρύσης, συμβολίζοντας τους 57 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών.

Εκ μέρους της οικογένειας προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους αναμνηστικά σε σχήμα ελιάς, ως ένα διακριτικό σύμβολο μνήμης και συνέχειας.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κρύας Βρύσης «Κέλλυ Πορφυρίδου» αποτελεί πλέον έναν ακόμη χώρο όπου η μνήμη συναντά τη γνώση και τον πολιτισμό, κρατώντας ζωντανή τη σύνδεση της Κέλλυς με τον τόπο καταγωγής της.

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