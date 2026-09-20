Γιαννούλης: Είναι φανταστικό αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ περιμένα χρόνια να το δούμε

Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Γιάννης Γιαννούλης, μίλησε για τις αλλαγές και τις επενδύσεις στις ομάδες της Θεσσαλονίκης και τη νέα δυναμική που έχουν αποκτήσει.

Μιλώντας στο ΕΟΚ WebRadio ανέφερε…

Για την «αναθέρμανση» του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης: «Είναι και ο Ηρακλής φέτος. Tη σεζόν που πέρασε, έκανε μια πολύ καλή χρονιά σαν νεοφώτιστος. Τώρα έχει πάρει καλούς παίκτες και θα είναι μια εξίσου δυνατή έδρα. Ο Άρης έχει ακριβώς τους ίδιους στόχους με τον ΠΑΟΚ, φτιάχνει και το γήπεδο, το Παλέ Nτε Σπορ, το οποίο, επειδή το έζησα για πολλά χρόνια, κατ’ εμέ είναι το καλύτερο μπασκετικό γήπεδο της Ευρώπης, τόσο από θέμα απόστασης με τους φιλάθλους όσο και από ακουστικής. Το Παλατάκι μετά, που έγινε το 2000, και τώρα είναι sold-out με τα διαρκείας και αυτά. Όλη αυτή η κατάσταση μάς κάνει πραγματικά χαρούμενους. Μακάρι να γίνει αυτό που λένε με την Ευρωλίγκα, ν’ αυξηθούν οι ομάδες και να είναι και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Τώρα δεν είναι το ίδιο να πας να κερδίσεις μέσα στο Παλατάκι ή στο Αλεξάνδρειο, θα έχουν άλλη δυναμική».

Για τις επενδύσεις που γίνονται σε ΠΑΟΚ και Άρη: «Πιστεύω όλη η Ελλάδα είναι χαρούμενη με την έλευση του κυρίου Μυστακίδη, όπως και με τη δυναμική που έχει η έλευση του Σιάο στον Άρη. Πλέον, η Θεσσαλονίκη έχει έναν άλλον “αέρα”, είναι όλοι ξανά ενθουσιασμένοι για το μπάσκετ, αυτό είχαμε να το δούμε πάνω από 25 χρόνια στην πόλη. Για τον ΠΑΟΚ είναι κάτι φανταστικό, κάτι που περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε. Μόλις βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος άλλαξε τα πάντα».

Για το αν περίμενε ποτέ ότι θα έπαιρνε τον ΠΑΟΚ ένας δυνατός παράγοντας: «Δεν το περίμενα, αλλά το ευχόμουν, να βρεθεί κάποιος δυνατός παράγοντας για την ομάδα. Ο πρόεδρος θέλει να φτιάξει όλο το πακέτο, όχι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι και αυτή είναι μια πολύ καλή τακτική. Όταν θες να είσαι μεγάλο κλαμπ πρέπει να λειτουργείς μ’ αυτόν τον τρόπο».

Για το mentality που προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να «χτίσει» μέσα απ’ τα φιλικά του: «Ο ΠΑΟΚ θέλει όπου πηγαίνει να κερδίζει, ακόμα και στα φιλικά, για να μάθουν οι παίκτες του να διεκδικούν τα πάντα, όπως και ο Άρης. Πρέπει να φτιαχτεί η φιλοσοφία αυτή και στις δύο ομάδες».

Για τον ενθουσιασμό που δείχνουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ: «Εμένα μου αρέσει αυτός ο ενθουσιασμός. Πρέπει ν’ αφήσουμε τον κόσμο να δείξει τον ενθουσιασμό του, αλλιώς είναι σαν… ένα παιδάκι που του δίνεις ένα γλειφιτζούρι και δεν του ανοίγεις το χαρτάκι. Εγώ πραγματικά χαίρομαι, θέλω να υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός και ας χάσω, δεν έγινε κάτι».

Για τον Μπάνε Πρέλεβιτς και τη βοήθεια στην ομάδα: «Ο Μπάνε Πρέλεβιτς έχει περάσει απ’ όλα τα πόστα της ομάδας. Αυτήν τη στιγμή είναι Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, εξωστρέφειας, και του αρέσει πολύ αυτό. Αν μας ζητηθεί από την ομάδα να βοηθήσουμε, εννοείται θα το κάνουμε με μεγάλη χαρά».

Για τους Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο: «Η ζωή τους μετά το μεσημέρι ήταν ο Παναθηναϊκός. Κανόνιζαν τα πάντα, να εξυπηρετήσουν όλον τον κόσμο. Αυτός ήταν ο Παύλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, έλεγαν “Ό,τι θέλουν τα παιδιά να τους το παρέχουμε”».