Ηρακλής: “Λευκός καπνός” στο ραντεβού Μονεμβασιώτη-Ματσάρι

Η συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ Ηρακλής, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, και τον Ιταλό τεχνικό, Βάλτερ Ματσάρι, πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο timing για το μέλλον του «Γηραιού».

Σύμφωνα με το metrosport.gr, στο επίκεντρο του κρίσιμου αυτού τετ-α-τετ βρέθηκαν οι πρόσφατες, αιχμηρές δηλώσεις του έμπειρου προπονητή μετά το ισόπαλο 0-0 με τον Άρη. Ο Ματσάρι εξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τον καλοκαιρινό μεταγραφικό σχεδιασμό, αφήνοντας σαφείς σπόντες προς τη διοίκηση και τον τεχνικό διευθυντή για παίκτες που ήρθαν χωρίς τη δική του έγκριση.

Ιδιοκτήτης και προπονητής μοιράστηκαν τις σκέψεις και τις ενστάσεις τους για τον τρόπο λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος, καταφέρνοντας τελικά να βρουν μια κοινή συνιστώσα για την επόμενη μέρα της κοινής τους πορείας.

Οι όποιες τριβές και παρεξηγήσεις είχαν προκύψει το προηγούμενο διάστημα θεωρούνται πλέον παρελθόν, με το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές να αποκαθίσταται πλήρως. Αμφότεροι συμφώνησαν πως η διακοπή του πρωταθλήματος αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο.

Στόχος είναι η ομάδα να παρουσιάσει ένα σαφώς βελτιωμένο και πιο έτοιμο πρόσωπο με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις, έχοντας πλέον ως μεγάλο όπλο και τη φυσική της έδρα, την οποία στερήθηκε στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Θυμίζουμε ότι ο Ηρακλής έχει συγκεντρώσει 6 βαθμούς στις πρώτες 5 αγωνιστικές της Stoiximan Super League, χωρίς μάλιστα να έχει αγωνιστεί ακόμα στη φυσική του έδρα, το Καυτατζόγλειο.